За кадром. Как снимали самую эпичную сцену Игры престолов: видео

Оператор культового американского сериала "Игра престолов" Шон Сэвэдж рассказал, как снимали одну из самых эпичных сцен в шестом сезона - "Битву бастардов". Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Game of Thrones.

Сэвэдж, который работает над картиной с 2010 года, назвал этот эпизод самым любимим за восемь лет работы: "Этот момент, когда Джона Сноу валят с ног и давят, и видно, что неуязвимый герой оказывается на грани смерти".

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Оператор отметил, что изначально эта сцена была прописана в сценарии несколько иначе. Сэвэдж рассказал, что у актеров было стоп-слово для остановки процесса съемок в случае опасности для их жизней. В частности, сцены, в которой Кит Харингтон выбирается из-под массы тел убитых, вообще не было в тексте.

"Битва бастардов" в 2016 году получила в США три телевизионные премии Эмми. Кроме этой сцены, Сэвэдж снимал "Битву на реке Черноводной" во втором сезоне сериала и "Красную свадьбу" в третьем.

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"Игра престолов" - американский телесериал в жанре фэнтези, основанный на цикле романов "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина. 12 ноября он анонсировал создание еще двух приквелов сериала - предыстории и продолжения. Премьера первого сезона в США состоялась 17 апреля 2011 года, на 27 августа 2017 года полностью показаны семь сезонов. Премьера восьмого сезона запланирована на 14 апреля. Финальная часть сериала будет состоять всего из шести серий.

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