Какой праздник 8 мая: в чем отличия Дня памяти и Дня победы в Украине

Фото: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Что за праздник 8 мая

8 мая в Европе – День Победы над Нацизмом. Именно 8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально подписала безоговорочную капитуляцию нацистской Германии в Берлине. В этот день по всей Европе, Англии и Америке люди выходили на праздничные демонстрации.

Какой праздник отмечают 8 мая в Украине

День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов – государственный праздник Украины, который будет отмечаться ежегодно 8 мая, начиная с 2024 года.

С 2016-го по 2023 год праздник назывался День памяти и примирения. Этот праздник отождествлялся с памятью жертвы войны и примирением стран-участников Второй Мировой войны. Праздник не был Днем Победы над Нацизмом.

Что такое День памяти и День победы

День победы в Украине отмечался еще с советских времен 9 мая. Но в прошлом году праздник 9 мая был упразднен. И по приказу президента Зеленского от 2 июня 2023 года – 8 мая официальный День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 22 ноября 2004 года, приуроченной к 60-летию окончания Второй мировой войны в Европе, провозглашены посвященные памяти жертв этой войны Дни памяти и примирения, отмечаемые 8 и 9 мая.

Будет ли выходной 8 мая

По новому принятому закону, 8 мая – будет праздничным выходным днем. Но в этом году в условиях военного положения все дополнительные праздничные выходные отменены. Поскольку в этом 2024 году 8 мая выпадает на среду, то праздник будет рабочим днем. Но частные компании могут устанавливать выходные дни на свое усмотрение.