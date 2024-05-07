Яке свято 8 травня: у чому відмінності Дня пам'яті та Дня перемоги в Україні

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Що за свято 8 травня

8 травня в Європі День Перемоги над Нацизмом. Саме 8-го травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно підписала беззастережну капітуляцію нацистської Німеччини в Берліні. В цей день у всій Європі, в Англії та Америці люди виходили на святкові демонстрації.

Що святкують 8 травня в Україні

День памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років — державне свято України, яке святкуватиметься щороку 8 травня, починаючи з 2024 року.

З 2016-го до 2023 року свято мало назву День пам’яті та примирення. Це свято ототожнювали з пам’яттю жертви війни, а також примиренням країн-учасників Другої Світової війни. Свято не було Днем Перемоги над Нацизмом.

Що таке День пам'яті й День перемоги

День перемоги в Україні святкувався ще з радянських часів 9 травня. Але торік свято 9 травня було скасовано. І за наказом президента Зеленського від 2 червня 2023 року – 8 травня офіційний День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 22 листопада 2004 року, присвяченою 60-й річниці закінчення Другої світової війни в Європі, проголошені присвячені пам'яті жертв цієї війни Дні пам'яті та примирення, що святкуються 8 та 9 травня.

Чи буде вихідний 8 травня

За новим ухваленим законом, 8 травня – буде святковим вихідним днем. Але цього року в умовах воєнного стану усі додаткові святкові вихідні скасовані. Оскільки цього 2024 року 8 травня випадає на середу, то свято буде робочим днем. Проте приватні компанії можуть встановлювати вихідні на свій розсуд.