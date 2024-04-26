Чем отличается празднование Пасхи в греко-католиков и православных

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Пасха – самый большой праздник в церковном календаре, как для христиан западного обряда, так и для христиан восточного обряда. Но традиции этого праздника у православных и католиков разнятся. Прежде всего отличия заключаются в вычислениях даты празднования.

Православные и греко-католики в Украине празднуют Пасху по григорианскому календарю. В 2024 году Пасха выпадает на 5 мая. Католики отмечали этот праздник 31 марта по юлианскому календарю. Однако многих людей интересует, отличается ли празднование Пасхи у прихожан Православной церкви Украины и Греко-католической церкви.

Дата Пасхи: что говорят в ПЦУ и УГКЦ



Украинская церковь присоединилась к христианам западного обряда в праздновании некоторых церковных праздников. По словам спикера ПЦУ, "Вселенский Патриархат и все поместные Православные Церкви празднуют Пасху и все связанные с ней праздники (Вербное воскресенье, Вознесение, Троица) – по единому календарю", чтобы не разрывать традицию Пасхалии.

В УГКЦ объяснили, что большинство приходов греко-католической церкви будут праздновать Пасху по новой Пасхалии – как и православные. Блаженнейший Святослав отметил, что православные, римо-католики и греко-католики должны быть "катализаторами" совместной реформы церковного календаря.

Есть ли различия в праздновании греко-католической Пасхи в 2024 году

Греко-католическая церковь имеет свои особенности, но большинство утвержденных традиций сродни восточным традиционным православным традициям. Дело в том, что УГКЦ формировалась под влиянием византийской традиции, хотя и подчиняется Папе Римскому. Среди сходств в праздновании Пасхи можно выделить несколько наиболее ярких общих черт.

Пасха – это большой семейный праздник для греко-католиков и православных.

Основные блюда – пасхальные яйца (крашенки и писанки) и паска.

В православных и греко-католических церквях так же правится праздничная Литургия Воскресения Христова, которая очень похожа в обеих церковных традициях.

Сохраняется традиция праздничного приветствия: "Христос Воскрес" – "Воистину Воскрес".

Освящаются пасхальные корзины, в которых по украинской традиции должны быть паска, пасхальные яйца, сыр, мясные продукты.

У греко-католиков есть обычай обмениваться подарками на Пасху.

Общее видение важности праздника: победа света над тьмой, размышления над сущностью человеческого бытия. Пасха объединяет украинских христиан общими традициями и символизмом.