Чим відрізняється святкування Великодня у греко-католиків і православних

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Великдень – найбільше свято у церковному календарі, як для християн західного обряду, так і для християн східного обряду. Але традиції цього свята у православних і католиків відрізняються. Перш за все розбіжності полягають в обчисленнях дати святкування.

Православні та греко-католики в Україні святкують Великдень за григоріанським календарем. Цього 2024 року Пасха випадає на 5 травня. Римо-католики відзначали це свято 31 березня за юліанським календарем. Проте багатьох людей цікавить, чи відрізняється святкування Великодня в парафіян Православної церкви України та Греко-католицької церкви.

Дата Великодня: що кажуть в ПЦУ та УГКЦ

Українська церква приєдналася до християн західного обряду у святкуванні деяких церковних свят. За словами речника ПЦУ, "Вселенський Патріархат і всі помісні Православні Церкви святкують Великдень і всі пов’язані з ним свята (Вербна неділя, Вознесіння, Трійця) – за єдиним календарем", щоб не розривати традицію Пасхалії.

Натомість в УГКЦ пояснили, що більшість парафій греко-католицької церкви святкуватимуть Великдень за новою Пасхалією – як і православні. Блаженніший Святослав зазначив, що православні, римо-католики і греко-католики мають бути "каталізаторами" спільної реформи церковного календаря.

Чи є відмінності у святкуванні греко-католицької Пасхи 2024 року

Греко-католицька церква має свої особливості, але більшість утверджених традицій схожі на православні. Річ у тім, що УГКЦ формувалася під впливом візантійської традиції, хоча й підпорядковується Папі Римському. Серед подібностей у святкуванні Пасхи можна виділити кілька найяскравіших загальних рис.

Великдень – це велике родинне свято для греко-католиків і православних.

Основні страви – великодні яйця (крашанки й писанки) та паска.

У православних і греко-католицьких церквах так само правиться святкова Літургія з нагоди Воскресіння Христового, яка дуже подібна в обох церковних традиціях.

Зберігається святкове вітання: "Христос Воскрес" – "Воістину Воскрес".

Відбувається освячування кошиків, в яких за українською традицією мають бути паска, великодні яйця, сир, м'ясні продукти.

У греко-католиків є звичай обмінюватися подарунками на Великдень.

Спільним є бачення важливості свята: перемога світла над темрявою, роздуми над сутністю людського буття. Великдень об'єднує українських християн спільними традиціями та символами.