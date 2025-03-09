День ангела Александры по церковному календарю 2025: подборка открыток с поздравлениями

Когда отмечать День ангела Александры и как красиво поздравить с праздником

День ангела Александры / Фото: Unsplash

Когда день ангела Александры по церковному календарю 2025

Именины Александры отмечаются в те дни, когда церковь чествует христианских святых, имя Александра. Именно они и являются покровительницами девушек с таким именем. Следует заметить, что день девушек не распространяется на ребят с именем Александр, и наоборот. Поскольку именины ребят, в дни когда церковь чествует мужчин христиан, святых, по имени Александр.

20 марта христианская церковь чествует по новоюлианскому календарю мученицу Александру Амиссийскую, которая жила в городе Амис, была убита в 310 году из-за христианского вероисповедания. По старому, юлианскому, календарю дата праздника – 2 апреля.

23 апреля почитается мученица царица Александра Римская. По старому календарю – 6 мая. Царица Александра была супругой императора Диоклетиана, ненавидевшего христиан. Царицу казнили его преемники.

18 мая – день 7 девственниц мучениц, среди которых Александра Анкарская, жившая в городе Анкире и пострадавшая за Христа в начале 4-го века. Ранее отчаялся 31 мая.

6 ноября – мученица Александра Анкирская почитается вместе с другими мучениками. По юлианскому календарю – 19 ноября.

Напомним, что с принятием в Украине нового юлианского церковного календаря почти все церковные непереходные праздники отмечаются на 13 дней раньше.

Значение имени Александра

Имя Александра происходит из греческого языка и означает "мужественная". Следует заметить, что святые мученицы, по имени Александра проявили незаурядное мужество ради сохранения своей веры, и, несмотря на страшные мучения, не отреклись от Христа.

С Днем ангела Александры: поздравление

Когда именины Александры / Фото: Liga.net

Поздравление с днем ангела Александры / Фото: Liga.net

С днем ангела Александры / Фото: Liga.net