День ангела Олександри за церковним календарем 2025: добірка листівок з привітаннями

Коли відзначати День ангела Олександри та як красиво привітати зі святом

День ангела Олександри / Фото: Unsplash

Коли день ангела Олександри за церковним календарем 2025

Іменини Олександри відзначаються у ті дні, коли церква вшановує християнських святих, що мали ім’я Олександра. Саме вони і є покровительками дівчат з таким ім’ям. Слід зауважити, що день дівчат не поширюється на хлопців з ім’ям Олександр, і навпаки. Оскільки іменини хлопців, у дні коли церква вшановує чоловіків християн, святих, на ім'я Олександр.

20 березня християнська церква вшановує за новоюліанським календарем мученицю Олександру Амісійську, що жила у місті Аміс, була вбита 310 року через християнське віросповідання. За старим, юліанським, календарем дата свята – 2 квітня.

23 квітня вшановується мучениця цариця Олександра Римська. За старим календарем – 6 травня. Цариця Олександра була дружиною імператора Діоклетіана, що ненавидів християн. Царицю стратили його наступники.

18 травня – день 7 дів мучениць, серед яких Олександра Анкарська, що жила в місті Анкірі й постраждала за Христа на початку 4-го століття. Раніше відзначався 31 травня.

6 листопада – мучениця Олександра Анкірська вшановується разом з іншими мучениками. За юліанським календарем – 19 листопада.

Нагадаємо, що з прийняттям в Україні новоюліанського церковного календаря майже всі церковні неперехідні свята відзначаються на 13 днів раніше.

Значення імені Олександра

Ім’я Олександра походить з грецької мови й означає "мужня". Слід зауважити, що святі мучениці, на ім'я Олександра проявили не абияку мужність задля збереження своєї віри, й попри страшні муки, не відреклися від Христа.

З Днем ангела Олександри: привітання

Коли іменини Олександри / Фото: Liga.net

Привітання з днем ангела Олександри / Фото: Liga.net

З днем ангела Олександри / Фото: Liga.net