День ангела Галины 2025: дата, история святой и идеи поздравлений с именинами

Узнайте, когда день ангела Галины в 2025 году, значение имени, историю святой и подборку лучших поздравлений и картинок для именинниц

С днем ангела Галины (Фото: depositphotos)

День ангела – особый праздник для каждого человека, ведь это день чествования святого покровителя, имя которого носит именинник. Галины имеют несколько дат для празднования своих именин, и в 2025 году они отмечают день ангела в соответствии с новым церковным календарем.

День ангела Галины: дата в 2025 году

Согласно православному календарю, именины Галины приходятся на несколько дат в году. Учитывая переход Православной церкви Украины на новый календарь, в 2025 году день ангела Галины будет отмечаться:

10 февраля (23 февраля по юлианскому календарю) – праведной Галины.

(23 февраля по юлианскому календарю) – праведной Галины. 10 марта (23 марта) – в этот день почитается память святой мученицы Галины Коринфской.

(23 марта) – в этот день почитается память святой мученицы Галины Коринфской. 16 апреля (29 апреля) – мученицы Галины Коринфской и дев, пострадавших с ней.

История святой Галины

Праведная Галина была дочерью императора-язычника Септимия Севера, но, вдохновившись подвигами христиан, тоже стала христианкой и прожила благочестивую жизнь.

Мученица Галина Коринфская жила в III веке в городе Коринф (Греция). Она была верной христианкой и следовала учению апостола Павла. Во времена гонений на христиан в годы правления императора Деция (249-251 гг.) Галина вместе с единомышленниками отказалась приносить жертвы языческим богам, за что была подвергнута пыткам и казнена.

Ее пример стойкости и непоколебимой веры сделал ее уважаемой святой в православном мире. Ее память почитается в церкви, а именины празднуют в разные дни года, в зависимости от традиций разных конфессий.

Значение имени Галина

Имя происходит из древнегреческого языка и означает "спокойная", "тихая", "беззаботная". Считается, что носители этого имени носят уравновешенный характер, умеют находить гармонию в жизни и дарить окружающим душевный комфорт. В славянской традиции это имя распространилось еще с давних времен и остается популярным по сей день.

Поздравление с днем ангела Галины

Кроме словесных поздравлений, можно отправить имениннице красивую открытку или тематическую картинку.

Поздравление с днем ангела Галины / LIGA.net

Открытка-поздравление с днем ангела Галины / LIGA.net