День ангела Галини 2025: дата, історія святої та ідеї привітань з іменинами
День ангела – особливе свято для кожної людини, адже це день вшанування святого покровителя, ім'я якого носить іменинник. Галини мають кілька дат для святкування своїх іменин, і у 2025 році вони відзначатимуть день ангела відповідно до нового церковного календаря.
День ангела Галини: дата у 2025 році
Згідно з православним календарем, іменини Галини припадають на кілька дат у році. З огляду на перехід Православної церкви України на новий календар, у 2025 році день ангела Галини відзначатиметься:
- 10 лютого (23 лютого за юліанським календарем) – праведної Галини.
- 10 березня (23 березня) – у цей день вшановується пам’ять святої мучениці Галини Коринфської.
- 16 квітня (29 квітня) – мучениці Галини Коринфської та дів, які постраждали з нею.
Історія святої Галини
Праведна Галина була дочкою імператора-язичника Септимія Севера, але, надихнувшись подвигами християн, теж стала християнкою і прожила благочестиве життя.
Мучениця Галина Коринфська жила у III столітті в місті Коринф (Греція). Вона була відданою християнкою і слідувала вченню апостола Павла. В часи гонінь на християн за правління імператора Деція (249-251 рр.) Галина разом з однодумцями відмовилася приносити жертви язичницьким богам, за що була піддана тортурам і страчена.
Її приклад стійкості й непохитної віри зробив її шанованою святою в православному світі. Її пам’ять вшановується в церкві, а іменини святкують у різні дні року, залежно від традицій різних конфесій.
Значення імені Галина
Ім'я походить з давньогрецької мови й означає "спокійна", "тиха", "безтурботна". Вважається, що носії цього імені мають врівноважений характер, вміють знаходити гармонію у житті та дарувати оточенню душевний комфорт. У слов’янській традиції це ім’я поширилося ще з давніх часів і залишається популярним донині.
Привітання з днем ангела Галини
Окрім словесних привітань, можна надіслати іменинниці гарну листівку або тематичну картинку.