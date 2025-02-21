День ангела Галини 2025: дата, історія святої та ідеї привітань з іменинами

Дізнайтеся, коли день ангела Галини у 2025 році, значення імені, історію святої та добірку найкращих привітань і картинок для іменинниць

З днем ангела Галини (Фото: depositphotos)

День ангела – особливе свято для кожної людини, адже це день вшанування святого покровителя, ім'я якого носить іменинник. Галини мають кілька дат для святкування своїх іменин, і у 2025 році вони відзначатимуть день ангела відповідно до нового церковного календаря.

День ангела Галини: дата у 2025 році

Згідно з православним календарем, іменини Галини припадають на кілька дат у році. З огляду на перехід Православної церкви України на новий календар, у 2025 році день ангела Галини відзначатиметься:

10 лютого (23 лютого за юліанським календарем) – праведної Галини.

(23 лютого за юліанським календарем) – праведної Галини. 10 березня (23 березня) – у цей день вшановується пам’ять святої мучениці Галини Коринфської.

(23 березня) – у цей день вшановується пам’ять святої мучениці Галини Коринфської. 16 квітня (29 квітня) – мучениці Галини Коринфської та дів, які постраждали з нею.

Історія святої Галини

Праведна Галина була дочкою імператора-язичника Септимія Севера, але, надихнувшись подвигами християн, теж стала християнкою і прожила благочестиве життя.

Мучениця Галина Коринфська жила у III столітті в місті Коринф (Греція). Вона була відданою християнкою і слідувала вченню апостола Павла. В часи гонінь на християн за правління імператора Деція (249-251 рр.) Галина разом з однодумцями відмовилася приносити жертви язичницьким богам, за що була піддана тортурам і страчена.

Її приклад стійкості й непохитної віри зробив її шанованою святою в православному світі. Її пам’ять вшановується в церкві, а іменини святкують у різні дні року, залежно від традицій різних конфесій.

Значення імені Галина

Ім'я походить з давньогрецької мови й означає "спокійна", "тиха", "безтурботна". Вважається, що носії цього імені мають врівноважений характер, вміють знаходити гармонію у житті та дарувати оточенню душевний комфорт. У слов’янській традиції це ім’я поширилося ще з давніх часів і залишається популярним донині.

Привітання з днем ангела Галини

Окрім словесних привітань, можна надіслати іменинниці гарну листівку або тематичну картинку.

Привітання з днем ангела Галини / LIGA.net

Листівка-вітання з днем ангела Галини / LIGA.net