День вышиванки – 2025. Лучшие стихи о вышиванке к празднику

В 2025 году в Украине 15 мая отмечается День вышиванки

Вышиванки / Фото: LIGA.net

Вышиванки очень уважаются украинцами, поскольку являются символами культуры и истории. В каждом регионе Украины есть свои особенности создания вышиванок, известно около 200 техник вышивания. Особенно впечатляют изделия, которые одинаково выглядят с обеих сторон: с лицевой и с изнаночной.

Исследователи сходятся во мнении, что вышиванки существовали на украинских землях еще до Киевской Руси. Подчеркивает это Василий Балушок, автор труда "Вышивка на одежде украинцев: от Древней Руси до модерна".

Воспевали вышиванку и украинские поэты, художники, музыканты. Предлагаем вспомнить несколько известных произведений украинских поэтов ко Дню вышиванки.

"Два кольори" Дмитрия Павлычко

Эта поэзия имеет интересную историю. Дмитрий Павлычко написал ее всего через полчаса после того, как увидел ученую Людмилу Молдован с ярким цветастым платком на плечах на съезде комсомола.

"Як я малим збирався навеснi

Пiти у свiт незнаними шляхами,-

Сорочку мати вишила менi червоними i чорними,

Червоними i чорними нитками.

Два кольори мої, два кольори,

Оба на полотнi, в душi моїй оба,

Два кольори мої, два кольори:

Червоне – то любов, а чорне – то журба.

Мене водило в безвiстi життя,

Та я вертався на свої пороги.

Переплелись, як мамине шиття,

Щасливi i сумнi мої, щасливi i сумнi мої дороги.

Менi вiйнула в очi сивина,

Та я нiчого не везу додому,

Лиш згорточок старого полотна

I вишите моє життя, і вишите моє життя на ньому".

Поэзия "Два кольори" Дмитрия Павлычко, наложенная на музыку Александра Билаша, уже стала классикой, а в исполнении Квитки Цисык эта песня поражает своей эмоциональностью.

"Розгортаю життя" Ирины Сеник

Ирина Сеник – украинская поэтесса-диссидент, которую несколько раз арестовывали за проукраинскую деятельность. Когда ей было 15 лет, вступила в ОУН. Девушка сама была вышивальщицей и боролась за право иметь вышивальную иглу в лагерях, куда ее упекла советская власть. Эта поэзия звучит как манифест украинки.

"Розгортаю життя,

Як сувій полотна:

Ось мережка гріхів

І низинка падінь.

Верховинка жадань,

Яворівка притаєних прагнень.

Далі – хрестики чорні

Страждань і терпінь

Та червона стебнівка

Палкого кохання.

Ось гладинка жіночої ласки,

Перетинанка пестощів з ніжністю…

Ці нитки, ці голки,

Не заручені пальці в наперстках.

Все життя у шитті

І шиття, як життя.

Не обвінчане моє життя,

Мов сувій полотна".

"Пісня про рушник" Андрея Малышко

Андрей Малышко всегда мечтал написать такую ​​поэзию, "чтобы душу вывернуло до дна". Именно такой стала "Пісня про рушник". Эта поэзия сначала была написана к фильму "Літа молодії" в 1959 году, а затем стала настолько известна, что ее стали считать чуть ли не народной и перевели на 35 языков мира.

"Рідна мати моя, ти ночей не доспала,

Ти водила мене у поля край села,

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя дала.

І в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала,

І рушник вишиваний на щастя, на долю дала.

Хай на ньому цвіте росяниста доріжка,

І зелені луги, й солов'їні гаї,

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

І засмучені очі хороші твої.

І твоя незрадлива материнська ласкава усмішка,

І засмучені очі хороші, блакитні твої.

Я візьму той рушник, простелю, наче долю,

В тихім шелесті трав, в щебетанні дібров.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, і вірна любов.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю:

І дитинство, й розлука, й твоя материнська любов".

Слова "Пісні про рушник" наложил на музыку Платон Майборода. Исполняет украинский певец YAKTAK.