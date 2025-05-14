Красивые поздравления с Днем вышиванки в открытках

Как поздравить родных и знакомых с Днем вышиванки?

День вышиванки / Фото: LIGA.net

В этом году День вышиванки празднуем 15 мая. Праздник всегда отмечается в третий четверг мая.

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Вышиванка – это символ украинского народа, не менее важный, чем украинский флаг или гимн Украины. Вышитые узоры имеют сакральное значение – в них передается история. С давних времен наши предки с большим уважением относились к вышитым рубашкам и рушники.

Сегодня празднование Дня вышиванки очень распространилось в Украине и по всему миру. Надевают вышитые рубашки не только украинцы, но и все, кто хотят почтить и поддержать украинскую культуру.

Мы подготовили подборку открыток для поздравления с Днем вышиванки.

С Днем вышиванки / Фото: LIGA.net

С Днем вышиванки / Фото: LIGA.net

С Днем вышиванки / Фото: LIGA.net

С Днем вышиванки, Украина / Фото: LIGA.net

Поздравления с Днем вышиванки / Фото: LIGA.net

Поздравление с Днем вышиванки / Фото: LIGA.net