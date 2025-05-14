Красивые поздравления с Днем вышиванки в открытках
В этом году День вышиванки празднуем 15 мая. Праздник всегда отмечается в третий четверг мая.
Вышиванка – это символ украинского народа, не менее важный, чем украинский флаг или гимн Украины. Вышитые узоры имеют сакральное значение – в них передается история. С давних времен наши предки с большим уважением относились к вышитым рубашкам и рушники.
Сегодня празднование Дня вышиванки очень распространилось в Украине и по всему миру. Надевают вышитые рубашки не только украинцы, но и все, кто хотят почтить и поддержать украинскую культуру.
Мы подготовили подборку открыток для поздравления с Днем вышиванки.