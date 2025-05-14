Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках
День вишиванки / Фото: LIGA.net

Цього року День вишиванки святкуємо 15 травня. Свято завжди відзначається у третій четвер травня.

Вишиванка – це символ українського народу, не менш важливий за український прапор чи гімн України. Вишиті візерунки мають сакральне значення – в них передається історія. З давніх-давен наші пращури з великою пошаною ставилися до вишитих сорочок і рушників. 

Нині святкування Дня вишиванки дуже поширилося в Україні й в усьому світі. Вдягають вишиті сорочки не лише українці, а й усі охочі вшанувати та підтримати українську культуру. 

Ми підготували добірку листівок для привітання із Днем вишиванки.

Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках
З Днем вишиванки / Фото: LIGA.net
Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках
З Днем вишиванки / Фото: LIGA.net
Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках
З Днем вишиванки / Фото: LIGA.net
Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках
З Днем вишиванки, Україно / Фото: LIGA.net
Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках
Привітання з Днем вишиванки / Фото: LIGA.net
Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках
Вітання з Днем вишиванки / Фото: LIGA.net
Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках
З Днем вишиванки / Фото: LIGA.net
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