Красиві привітання з Днем вишиванки у листівках

Як привітати рідних і знайомих з Днем вишиванки?

День вишиванки / Фото: LIGA.net

Цього року День вишиванки святкуємо 15 травня. Свято завжди відзначається у третій четвер травня.

Вишиванка – це символ українського народу, не менш важливий за український прапор чи гімн України. Вишиті візерунки мають сакральне значення – в них передається історія. З давніх-давен наші пращури з великою пошаною ставилися до вишитих сорочок і рушників.

Нині святкування Дня вишиванки дуже поширилося в Україні й в усьому світі. Вдягають вишиті сорочки не лише українці, а й усі охочі вшанувати та підтримати українську культуру.

Ми підготували добірку листівок для привітання із Днем вишиванки.

З Днем вишиванки / Фото: LIGA.net

З Днем вишиванки / Фото: LIGA.net

З Днем вишиванки / Фото: LIGA.net

З Днем вишиванки, Україно / Фото: LIGA.net

Привітання з Днем вишиванки / Фото: LIGA.net

Вітання з Днем вишиванки / Фото: LIGA.net

З Днем вишиванки / Фото: LIGA.net