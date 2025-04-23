Как выглядел Чернобыль до и после аварии на ЧАЭС: фото и видео

Главные факты об аварии на Чернобыльской АЭС и как выглядит Чернобыль сейчас

Чернобыль / Фото: Pexels

26 апреля – День Чернобыльской трагедии

Ежегодно в Украине 26 апреля вспоминаем трагедию на Чернобыльской АЭС. В 1986 году в ночь на 26 апреля на ЧАЭС произошла авария, сопровождавшаяся двумя тепловыми взрывами, которые разрушили ядерный реактор, а именно – четвертый энергоблок АЭС. Авария вызвала техногенную эколого-гуманитарную катастрофу, последствия которой ощущаются и сегодня.

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Последствия аварии на Чернобыльской АЭС / Фото: Украинский Институт Национальной памяти

26 апреля было провозглашено Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе, по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН. Катастрофа на ЧАЭС считается самым страшным ядерным гражданским инцидентом в мире. По международной шкале оценена на 7 как самая тяжелая.

Чернобыльская катастрофа / Фото: Украинский Институт Национальной памяти

Что нужно знать о Чернобыльской катастрофе

В ночь на 26 апреля в 1:23 произошло два взрыва с промежутком в несколько секунд. Взрыв оценивают в 300 Хиросим, так называют ядерную атаку США на японский город Хиросима.

В результате взрывов в атмосферу было выброшено 11 тонн ядерного топлива. Число пострадавших, получивших значительные дозы облучения, в первые дни оценивается в 8,5 млн человек. Это жители Украины, Беларуси и России.

Для ликвидации последствий катастрофы было задействовано 600 000 человек. Город Припять и другие ближайшие населенные пункты были эвакуированы. В результате безлюдным стал 81 населенный пункт.

Последствия аварии на Чернобыльской АЭС / Фото: Украинский Институт Национальной памяти

В то время советские власти в первые дни пытались скрыть факт аварии, поэтому эвакуация началась только 27 апреля в 14 часов. Пожарные, приехавшие тушить пожар на АЭС, не знали, что пожар вызван взрывом реактора, и работали даже без изолирующих противогазов.

Припять до Чернобыльской трагедии

Город Припять был основан в 1970 году. Это ближайший город к атомной станции, расстояние всего 2 км. Эвакуация жителей Припяти началась через сутки после аварии на ЧАЭС. К моменту аварии в городе проживало около 50 000 жителей.

Гостиница "Полісся", город Припять до аварии / Фото: chernobyl-visit.com

Гостиница "Полісся", город Припять, фото сделано в 2000-х годах / Фото: Википедия

Сама станция строилась с 1971 по 1977 год.

ЧАЭС до аварии, 1984 год / Фото: chnpp.gov.ua

Площадь перед дворцом культуры "Энергетик" / Фото: chernobyl-visit.com

Площадь перед дворцом культуры "Энергетик" / Фото: Википедия

Дворец культуры "Энергетик" / Фото: Pixabay

Чернобыльская катастрофа / фото заброшенных домов в городе Припять / Фото: Википедия

ЧАЭС после аварии и сейчас: фото

После аварии к концу 1986 года был построен саркофаг, накрывший разрушенный реактор и в определенной степени локализовавший распространение радиации.

Чернобыльская АЭС / Старый саркофаг. Фото: Википедия

Но старый саркофаг начал разрушаться. Поэтому было принято решение построить новый более надежный конфайнмент. Это сооружение накрыло старый саркофаг. Новый саркофаг был смонтирован, а затем придвинут к старой конструкции так, чтобы ее накрыть. Арка считается крупнейшим в мире подвижным наземным сооружением.

Чернобыльская катастрофа / новый саркофаг / Фото: Чернобыльская АЭС / chnpp.gov.ua

Новый саркофаг перед накрытием реактора / Фото: Википедия

26 апреля, День Чернобыльской трагедии / Фото: Чернобыльская АЭС / chnpp.gov.ua

Установка нового саркофага состоялась в 2016 году. Окончательный ввод в эксплуатацию – в 2019 году. По прогнозам, новый конфайнмент должен прослужить около 120 лет, в отличие от старого накрытия, рассчитанного только на 30 лет.

14 февраля 2025 года покрытие было повреждено во время атаки РФ. Дрон-камикадзе "Герань-2" типа Shahed попал в крышу покрытия. Спасатели потушили пожар. МАГАТЭ не зафиксировало повышения радиационного фона.

Фото: Чернобыльская АЭС/chnpp.gov.ua

Чернобыльская АЭС / Фото: Википедия

Подробно посмотреть, как жил город Припять до трагедии, можно в коротком фильме: