Як виглядав Чорнобиль до та після аварії на ЧАЕС: фото і відео

Головні факти про аварію на Чорнобильській АЕС і як виглядає Чорнобиль зараз

Чорнобиль / Фото: Pexels

26 квітня – День Чорнобильської трагедії

Щороку в Україні 26 квітня згадуємо трагедію на Чорнобильській АЕС. У 1986 році в ніч на 26 квітня на ЧАЕС сталася аварія, що супроводжувалася двома тепловими вибухами, які зруйнували ядерний реактор, а саме – четвертий енергоблок АЕС. Аварія спричинила техногенну екологічно-гуманітарну катастрофу, наслідки якої відчуваються і до сьогодні.

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Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС / Фото: Український Інститут Національної пам'яті

26 квітня було проголошено Міжнародним днем пам’яті про Чорнобильську катастрофу, за ініціативою Генеральної Асамблеї ООН. Катастрофа на ЧАЕС вважається найстрашнішим ядерним цивільним інцидентом у світі. За міжнародною шкалою оцінена на 7 як найтяжча.

Чорнобильська катастрофа / Фото: Український Інститут Національної пам'яті

Що треба знати про Чорнобильську катастрофу

В ніч на 26 квітня о 1:23 годині сталося два вибухи з проміжком у кілька секунд. Вибух оцінюють у 300 Хіросім, так називають ядерну атаку США на японське місто Хіросіма.

В результаті вибухів в атмосферу було викинуто 11 тонн ядерного палива. Кількість постраждалих, що отримали значні дози опромінення у перші дні, оцінюється у 8,5 млн людей. Це мешканці України, Білорусі та Росії.

Для ліквідації наслідків катастрофи було задіяно 600 000 осіб. Місто Прип’ять та інші найближчі населені пункти були евакуйовані. В результаті безлюдним став 81 населений пункт.

Наслідки аварії на Чорнобильській АЕС / Фото: Український Інститут Національної пам'яті

Тогочасна радянська влада в перші дні намагалася приховати факт аварії, тому евакуація розпочалася лише 27 квітня о 14 годині. Пожежники, що приїхали тушити пожежу на АЕС, не знали, що пожежа спричинена вибухом реактора, й працювали навіть без ізолювальних протигазів.

Прип’ять до Чорнобильської трагедії

Місто Прип'ять було засноване у 1970 році. Це найближче місто до атомної станції, відстань всього 2 км. Евакуація жителів Прип'яті розпочалась через добу після аварії на ЧАЕС. На момент аварії у місті проживало близько 50 000 осіб.

Готель "Полісся", місто Прип'ять до аварії / Фото: chernobyl-visit.com

Готель "Полісся", місто Прип'ять, фото зроблене у 2000-х роках / Фото: Вікіпедія

Сама станція будувалася з 1971 до 1977 року.

ЧАЕС до аварії, 1984 рік / Фото: chnpp.gov.ua

Площа перед палацом культури "Енергетик" / Фото: chernobyl-visit.com

Площа перед палацом культури "Енергетик" / Фото: Вікіпедія

Палац культури "Енергетик" / Фото: Pixabay

Чорнобильська катастрофа / фото покинутих будинків у місті Прип'ять / Фото: Вікіпедія

ЧАЕС після аварії й зараз: фото

Після аварії до кінця 1986 року був збудований саркофаг, що накрив зруйнований реактор та певною мірою локалізував розповсюдження радіації.

Чорнобильська АЕС / Старий саркофаг. Фото: Вікіпедія

Але старий саркофаг почав руйнуватися. Тому ухвалили рішення збудувати новий більш надійний конфайнмент. Ця споруда накрила старий саркофаг, вона спроєктована у вигляді арки. Новий саркофаг був змонтований, а потім підсунутий до старої конструкції так, щоб її накрити. Арка вважається найбільшою у світі рухомою наземною спорудою.

Чорнобильська катастрофа / новий саркофаг / Фото: Чорнобильська АЕС / chnpp.gov.ua

Новий саркофаг перед накриттям реактора / Фото: Вікіпедія

26 квітня, День Чорнобильської трагедії / Фото: Чорнобильська АЕС / chnpp.gov.ua

Встановлення нового саркофага відбулося у 2016 році. Остаточне введення в експлуатацію – у 2019 році. За прогнозами, новий конфайнмент має прослужити близько 120 років, на відміну від старого накриття, що було розраховане лише на 30 років.

14 лютого 2025 року покриття було пошкоджене під час атаки РФ. Дрон-камікадзе "Герань-2" типу Shahed влучив у дах покриття. Рятувальники загасили пожежу. МАГАТЕ не зафіксувало підвищення радіаційного фону.

Фото: Чорнобильська АЕС / chnpp.gov.ua

Чорнобильська АЕС / Фото: Вікіпедія

Детально переглянути, як жило місто Прип'ять до трагедії, можна у короткому фільмі: