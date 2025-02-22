Тління на ЧАЕС після удару триває. Рятувальники частково розкрили укриття
У Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли, що триває ліквідація наслідків удару по Чорнобильській атомній електростанції. Рятувальникам-верхолазам довелося часткового розкрити об'єкт "Укриття".
Це знадобилося для того, щоб ліквідувати ще один осередок тління з північної сторони арки. За допомогою дронів з тепловізійними камерами та ручних тепловізорів ведеться постійний моніторинг об'єкта.
Ситуація наразі контрольована. Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає, зазначили у ДСНС.
- У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.
- БпЛА летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.
- 17 лютого Кабмін виділив 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.
- Станом на 19 лютого рятувальники все ще гасили осередки тління на ЧАЕС.