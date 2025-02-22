Тління на ЧАЕС після удару триває. Рятувальники частково розкрили укриття

Зазначається, що радіаційний фон на ЧАЕС у межах норми

Роботи на ЧАЕС тривають (Фото: ДСНС)

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій розповіли, що триває ліквідація наслідків удару по Чорнобильській атомній електростанції. Рятувальникам-верхолазам довелося часткового розкрити об'єкт "Укриття".

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Це знадобилося для того, щоб ліквідувати ще один осередок тління з північної сторони арки. За допомогою дронів з тепловізійними камерами та ручних тепловізорів ведеться постійний моніторинг об'єкта.

Ситуація наразі контрольована. Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози для населення немає, зазначили у ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.

БпЛА летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.

17 лютого Кабмін виділив 1,5 млрд грн на підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської атомної електростанції.

Станом на 19 лютого рятувальники все ще гасили осередки тління на ЧАЕС.