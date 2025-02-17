Надзвичайники спростували заяви про три нові осередки тління на ЧАЕС
Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило, що на Чорнобильській атомній станції виявлено нові осередки тління після російської дронової атаки. Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала.
У Держагентстві стверджували, що на ЧАЕС зафіксовано три осередки тління.
"Там працюють дві групи верхолазів, по чотири особи, третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління", – йдеться у повідомленні.
У ДСНС назвали це дезінформацією.
"Наразі ДСНС фіксує лише три осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами. Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає", – заявили у пресслужбі.
- У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.
- Ударний російський дрон летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Президент Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.