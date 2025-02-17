Надзвичайники спростували заяви про три нові осередки тління на ЧАЕС

Наразі ДСНС фіксує лише три осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами

ЧАЕС (Фото: ДСНС)

Державне агентство з управління зоною відчуження повідомило, що на Чорнобильській атомній станції виявлено нові осередки тління після російської дронової атаки. Державна служба з надзвичайних ситуацій спростувала.

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У Держагентстві стверджували, що на ЧАЕС зафіксовано три осередки тління.

"Там працюють дві групи верхолазів, по чотири особи, третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління", – йдеться у повідомленні.

У ДСНС назвали це дезінформацією.

"Наразі ДСНС фіксує лише три осередки тління утеплювача покрівлі, які були своєчасно виявлені за допомогою дронів з тепловізорами. Український гідрометеорологічний центр проводить постійний моніторинг рівня радіації, і наразі він залишається в межах норми. Загрози для населення немає", – заявили у пресслужбі.

У ніч проти 14 лютого російський дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке захищає від радіації зруйнованого четвертого енергоблока Чорнобильської атомної станції.

Ударний російський дрон летів на висоті 85 метрів, тому радари протиповітряної оборони його не бачили. Президент Зеленський зазначив, що це свідчить про цілеспрямований удар окупаційних військ РФ.