Спасатели опровергли заявления о трех новых очагах тления на ЧАЭС

В настоящее время ГСЧС фиксирует лишь три очага тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами

ЧАЭС (Фото: ГСЧС)

Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило, что на Чернобыльской атомной станции обнаружены новые очаги тления после российской дроновой атаки. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла.

В Госагентстве утверждали, что на ЧАЭС зафиксировано три очага тления.

"Там работают две группы верхолазов, по четыре человека, третья группа закрепляется для частичного раскрытия конструкций укрытия и гашения очагов тления", – говорится в сообщении.

В ГСЧС назвали это дезинформацией.

"В настоящее время ГСЧС фиксирует лишь три ячейки тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами. Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет", – заявили в пресс-службе.

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.

Ударный российский дрон летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели. Президент Зеленский отметил, что это свидетельствует о целенаправленном ударе оккупационных войск РФ.