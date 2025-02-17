Спасатели опровергли заявления о трех новых очагах тления на ЧАЭС
Государственное агентство по управлению зоной отчуждения сообщило, что на Чернобыльской атомной станции обнаружены новые очаги тления после российской дроновой атаки. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла.
В Госагентстве утверждали, что на ЧАЭС зафиксировано три очага тления.
"Там работают две группы верхолазов, по четыре человека, третья группа закрепляется для частичного раскрытия конструкций укрытия и гашения очагов тления", – говорится в сообщении.
В ГСЧС назвали это дезинформацией.
"В настоящее время ГСЧС фиксирует лишь три ячейки тления утеплителя кровли, которые были своевременно обнаружены с помощью дронов с тепловизорами. Украинский гидрометеорологический центр проводит постоянный мониторинг уровня радиации, и он остается в пределах нормы. Угрозы для населения нет", – заявили в пресс-службе.
- В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
- Ударный российский дрон летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели. Президент Зеленский отметил, что это свидетельствует о целенаправленном ударе оккупационных войск РФ.