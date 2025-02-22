Тление на ЧАЭС после удара продолжается. Спасатели частично открыли укрытие
В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что продолжается ликвидация последствий удара по Чернобыльской атомной электростанции. Спасателям-верхолазам пришлось частично раскрыть объект "Укрытие".
Это понадобилось для того, чтобы ликвидировать еще одну ячейку тления с северной стороны арки. С помощью дронов с тепловизионными камерами и ручных тепловизоров ведется постоянный мониторинг объекта.
Ситуация контролируется. Радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, угрозы населению нет, отметили в ГСЧС.
- В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.
- БпЛА летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели. Зеленский отметил, что это свидетельствует о целенаправленном ударе оккупационных войск РФ.
- 17 февраля Кабмин выделил 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.
- По состоянию на 19 февраля спасатели все еще гасили очаги тления на ЧАЭС.