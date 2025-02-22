Тление на ЧАЭС после удара продолжается. Спасатели частично открыли укрытие

Отмечается, что радиационный фон на ЧАЭС в пределах нормы

Работы на ЧАЭС продолжаются (Фото: ГСЧС)

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали, что продолжается ликвидация последствий удара по Чернобыльской атомной электростанции. Спасателям-верхолазам пришлось частично раскрыть объект "Укрытие".

Это понадобилось для того, чтобы ликвидировать еще одну ячейку тления с северной стороны арки. С помощью дронов с тепловизионными камерами и ручных тепловизоров ведется постоянный мониторинг объекта.

Ситуация контролируется. Радиационный фон на промплощадке Чернобыльской АЭС в пределах нормы, угрозы населению нет, отметили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В ночь на 14 февраля российский дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, защищающее от радиации разрушенного четвертого энергоблока Чернобыльской атомной станции.

БпЛА летел на высоте 85 метров, поэтому радары противовоздушной обороны его не видели. Зеленский отметил, что это свидетельствует о целенаправленном ударе оккупационных войск РФ.

17 февраля Кабмин выделил 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции.

По состоянию на 19 февраля спасатели все еще гасили очаги тления на ЧАЭС.