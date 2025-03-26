Когда день ангела Ирины по церковному календарю 2025 – дата именин и красивые поздравления

Когда и как поздравлять Ирин с именинами – подборка красивых картинок, открыток

Когда День ангела Ирины / Фото: Unsplash

Когда день ангела Ирины в 2025 году

По новоюлианскому календарю День ангела Ирины отмечается трижды в год:

16 апреля – день в честь мученицы Ирины, пострадавшей за Христа в 5 веке в городе Аквилее. По юлианскому календарю – 29 апреля;

– день в честь мученицы Ирины, пострадавшей за Христа в 5 веке в городе Аквилее. По юлианскому календарю – 29 апреля; 5 мая – день чествования святой Ирины Македонской, которая жила в 1-2 веке в городе Мигдония и была дочерью Македонского князя. По юлианскому календарю – 18 мая;

– день чествования святой Ирины Македонской, которая жила в 1-2 веке в городе Мигдония и была дочерью Македонского князя. По юлианскому календарю – 18 мая; 18 сентября – день чествования святой мученицы Ирины, жившей в 3 веке в Египте. По старому, юлианскому, календарю праздник почитался 1 октября.

Напомним, с принятием нового юлианского календаря в Украине непереходные церковные праздники отмечаются на 13 дней раньше.

Значение имени Ирина

Имя Ирина имеет древнегреческое происхождение. Вероятно, происходит от "Эйрена". Так звали богиню древнегреческой мифологии. Значение имени трактуется как "мир" и "покой".

Красивые поздравления с Днем ангела Ирины

Дорогая Ирина, поздравляю тебя с Днем ангела! Пусть душа твоя всегда светится добром, сердце наполняется любовью, а каждый день приносит только радость и мир. Желаю, чтобы твой ангел-хранитель всегда был рядом и помогал во всех жизненных делах!

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Ирина, поздравляю с Днем ангела! Пусть твой ангел всегда бережет тебя от жизненных проблем и дарит тепло и уют в сердце. Желаю бесконечного счастья, здоровья и сил, исполнения мечт!

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Иринка, искренне поздравляю с именинами! Пусть этот день принесет тебе много улыбок и радости. Пусть твоя небесная покровительница всегда помогает и вдохновляет новые победы и осуществление всех замыслов!

День ангела Ирины 2025 / Фото: Liga.net

Когда день ангела Ирины / Фото: Liga.net