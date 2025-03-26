Коли день ангела Ірини за церковним календарем 2025 – дата іменин і красиві привітання

Коли та як вітати Ірин з іменинами – добірка красивих листівок

Коли День ангела Ірини / Фото: Unsplash

Коли день ангела Ірини у 2025 році

За новоюліанським календарем День ангела Ірини відзначається тричі на рік:

16 квітня – день на честь мучениці Ірини, що постраждала за Христа в 5-му столітті у місті Аквілеї. За юліанським календарем – 29 квітня;

– день на честь мучениці Ірини, що постраждала за Христа в 5-му столітті у місті Аквілеї. За юліанським календарем – 29 квітня; 5 травня – день вшанування святої Ірини Македонської, що жила в 1-2 столітті в місті Мігдонія й була дочкою Македонського князя. За юліанським календарем – 18 травня;

– день вшанування святої Ірини Македонської, що жила в 1-2 столітті в місті Мігдонія й була дочкою Македонського князя. За юліанським календарем – 18 травня; 18 вересня – день вшанування святої мучениці Ірини, що жила в 3 столітті в Єгипті. За старим, юліанським, календарем свята вшановувалася 1 жовтня.

Нагадаємо, з прийняттям новоюліанського календаря в Україні неперехідні церковні свята відзначаються на 13 днів раніше.

Значення імені Ірина

Ім’я Ірина має давньогрецьке походження. Імовірно походить від "Ейрена". Так звали богиню давньогрецької міфології. Значення імені трактується як "мир" та "спокій".

Красиві привітання з Днем ангела Ірини

Дорога Ірино, вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твоя душа завжди світиться добром, серце наповнюється любов'ю, а кожен день приносить лише радість і мир. Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч і допомагав у всіх життєвих справах!

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Ірино, вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди береже тебе від життєвих негараздів і дарує тепло та затишок у серці. Бажаю нескінченного щастя, здоров'я і сил для досягнення всіх мрій!

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Іринко, щиро вітаю з іменинами! Нехай цей день принесе тобі багато посмішок і радості. Нехай твоя небесна покровительниця завжди допомагає та надихає на нові перемоги і здійснення всіх задумів!

День ангела Ірини 2025 / Фото: Liga.net

Коли день ангела Ірини / Фото: Liga.net