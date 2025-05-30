Куда пойти с детьми в День защиты детей в Киеве: самые интересные мероприятия

Какие мероприятия можно посетить с детьми в Международный день защиты прав ребенка

День защиты детей / Фото: Pixabay

До 2025 года День защиты детей в Украине отмечали 1 июня Однако отныне праздник официально будет отмечаться 20 ноября.

30 мая 2025 года президент Зеленский подписал указ, согласно которому День защиты детей в Украине переносится на ноябрь, когда отмечается Всемирный день ребенка.

Всемирный день ребенка связан с принятием Декларации прав ребенка 20 ноября 1959 года. День защиты детей 1 июня был основан в 1949 году в Париже Советом Международной демократической федерации женщин. В Украине этот праздник был установлен в 1998 году.

В этом году многие организации подготовили мероприятия к июньскому Дню защиты детей. Мы собрали самые интересные из них, которые вы можете посетить с малышами.

Активные мероприятия для детей

Благотворительная гонка на самокатах, беговелах и велосипедах – 14.00-18.00, ул. Магнитогорская, 1а, маркет-молл "Даринок" (у шестого входа и парковки). Принимать участие могут дети от 2 до 10 лет. На самокатах – и до 14 лет.

День именинников лета в Smile Park – 13.00, ул. Николая Закревского 22Т; ул. Якова Гнездовского, 1А. Возраст – от 1 года.

Фестивали в День защиты детей

Международный фестиваль "Книжный Арсенал" – ул. Лаврская, 12, дети до 12 лет посещают бесплатно. Мероприятие проходит с 29 мая по 1 июня.

Спектакли и шоу для детей

Шоу-программа "Вонка шоу" – 15.00, Культурный кластер "Краков", Русановская набережная, 12. Возраст – 4+.

Спектакль "Откуда берутся дети" – 11.00 и 13.00, ул. Миропольская 1, метро "Черниговская". Возраст – от 3 до 5 лет. О взрослом – простыми словами. Будет и весело, и познавательно.

Мероприятия 1 июня, День защиты детей / Фото: Pixabay

Музыкальная сказка-детектив "Белочка-детектив": Жозефина Орешек" – 12.00, ул. Липская, 15/17. Возраст – 3+.

Музыкальная сказка "Ты особенный" – 14:00, ул. Липская, 15/17. Возраст – 5+.

Иллюзионное шоу "Магический мир" – 12:00, Культурный центр "Арт-Братислава", ул. Александра Архипенко, 5. Возраст – 5+.

Спектакль "Три поросенка" – 12.00, Киевский академический театр кукол, ул. Грушевского, 1А.

"Золотой цыпленок" – 12.00, театр на Михайловской, ул. Михайловская, 24Ж.

"Приключения Бурундучков" – 15.00, Киевский академический театр кукол, ул. Грушевского, 1А.

Спектакли для детей старшего возраста, 10-14 лет

"Место для дракона" – спектакль по творчеству Юрия Винниченко для детей от 10 лет. 16:00, Малый театр, ул. Олеся Гончара, 33.

Спектакль "Мальчик из банки" по творчеству австрийской писательницы Кристине Нестлингер – в 16.00, в Театре юного зрителя по адресу: ул. Липская, 15/17. Возраст – 8-14 лет.

Мастер-классы ко Дню защиты детей

Квест с мастер-классом "Экспресс сказочных героев" – ТРЦ RIVER MALL, Днепровская набережная, 12. Несколько сеансов в день с 11:00.

День защиты детей 2025 / Фото: Pixabay

Мастер-класс по скетчингу – 10.00, арт-студия "Ліхтарик", ул. Бастионная, 5А. Возраст – 5+.

Мастер-класс по изготовлению медовых свеч – 10.00, арт-студия "Ліхтарик", ул. Бастионная, 5А. Возраст – 5+.

Мастер-класс по выбойке на эко-сумках – 12.00, арт-студия "Ліхтарик", ул. Бастионная, 5А. Возраст – 5+.

Мастер-класс по гончарству – 13.45 и 16.00, арт-студия "Ліхтарик", ул. Бастионная, 5А. Возраст – 5+.

Бесплатные мероприятия от КГГА

Детская квест-экскурсия "Княжеские сокровища" – 31 мая в 11:00 и 14:30, 1 июня в 11:00.

Экскурсия "Загадки Старокиевской горы" – 31 мая в 17:00, 1 июня в 17:30.

Ссылка на регистрацию на эти мероприятия – на сайте КГГА.