Куди піти з дітьми на День захисту дітей у Києві: найцікавіші заходи

Які заходи можна відвідати з дітьми до Міжнародного дня захисту прав дитини

День захисту дітей / Фото: Pixabay

До 2025 року День захисту дітей в Україні відзначали 1 червня. Проте відтепер свято офіційно відзначатиметься 20 листопада.

30 травня 2025 року президент Зеленський підписав указ, згідно з яким День захисту дітей в Україні переноситься на листопад, коли відзначається Всесвітній день дитини.

Всесвітній день дитини пов'язаний із прийняттям Декларації прав дитини 20 листопада 1959 року. Натомість День захисту дітей 1 червня був заснований 1949 року в Парижі Радою Міжнародної демократичної федерації жінок. В Україні це свято було встановлене 1998 року.

Цьогоріч багато організацій підготували заходи до червневого Дня захисту дітей. Ми зібрали найцікавіші з них, які ви можете відвідати з малечею.

Активні заходи для дітей

Благодійні перегони на самокатах, біговелах і велосипедах – 14.00-18.00, вул. Магнітогорська, 1а, маркет-молл "Даринок" (біля шостого входу та паркування). Брати участь можуть діти від 2 до 10 років. На самокатах – і до 14 років.

День іменинників літа у Smile Park - 13.00, вул. Миколи Закревського 22Т; вул. Якова Гніздовського, 1А. Вік – від 1 року.

Фестивалі у День захисту дітей

Міжнародний фестиваль "Книжковий Арсенал" - вул. Лаврська, 12, діти до 12 років відвідують безплатно. Захід триває з 29 травня до 1 червня включно.

Вистави та шоу для дітей

Шоупрограма "Вонка шоу" – 15.00, Культурний кластер "Краків", Русанівська набережна, 12. Вік – 4+. У сюжеті – улюблений герой роману "Чарлі та шоколадна фабрика" Віллі Вонка створює Шоколад Щастя, і помічником доброго чарівника стануть діти-відвідувачі шоу.

Вистава "Звідки беруться діти" – 11.00 та 13.00, вул. Миропільська 1, м. "Чернігівська". Вік – від 3 до 5 років. Про доросле – простими словами. Буде і весело, і пізнавально.

Заходи 1 червня, День захисту дітей / Фото: Pixabay

Музична казка-детектив "Білочка-детективка": Жозефіна Горішок" – 12.00, вул. Липська, 15/17. Вік – 3+.

Музична казка "Ти особливий" – 14.00, вул. Липська, 15/17. Вік – 5+.

Ілюзійне шоу "Магічний світ" – 12.00, Культурний центр "Арт-Братислава", вул. Олександра Архипенка, 5. Вік – 5+.

Вистава "Троє поросят" – 12.00, Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

"Золоте курчатко" – 12.00, театр на Михайлівській, вул. Михайлівська, 24Ж.

"Пригоди Бурундучків" – 15.00, Київський академічний театр ляльок, вул. Грушевського, 1А.

Вистави для дітей старшого віку, 10-14 років

"Місце для дракона" – вистава за творчістю Юрія Винничука для дітей від 10 років. 16.00, Малий театр, вул. Олеся Гончара, 33.

Вистава "Хлопчик із бляшанки" за творчістю австрійської письменниці Крістіне Нестлінгер – о 16.00, в Театрі юного глядача за адресою: вул. Липська, 15/17. Вік – 8-14 років.

Майстер-класи до Дня захисту дітей

Квест з майстер-класом "Експрес казкових героїв" – ТРЦ RIVER MALL, Дніпровська набережна, 12. Кілька сеансів на день з 11.00.

День захисту дітей 2025 / Фото: Pixabay

Майстер-клас зі скетчингу – 10.00, артстудія "Ліхтарик", вул. Бастіонна, 5А. Вік – 5+.

Майстер-клас з виготовлення медових свічок – 10.00, артстудія "Ліхтарик", вул. Бастіонна, 5А. Вік – 5+.

Майстер-клас з вибійки на екосумках – 12.00, артстудія "Ліхтарик", вул. Бастіонна, 5А. Вік – 5+.

Майстер-клас з гончарства – 13.45 та 16.00, артстудія "Ліхтарик", вул. Бастіонна, 5А. Вік – 5+.

Безплатні заходи від КМДА

Дитяча квест-екскурсія "Княжі скарби" - 31 травня об 11:00 та 14:30, 1 червня об 11:00.

Екскурсія "Загадки Старокиївської гори" - 31 травня о 17:00, 1 червня о 17: 30.

Посилання на реєстрацію на ці заходи – на сайті КМДА.