Лазарева суббота 2024 года перед Вербным воскресеньем: что нельзя делать
Что это за праздник Лазарева суббота
Лазарева суббота – шестая суббота Великого поста. В этот день христиане вспоминают, как Иисус Христос воскресил праведного Лазаря. По церковным верованиям, Иисус Христос завершил свою миссию на земле двумя величественными актами: воскресением Лазаря и триумфальным въездом в Иерусалим. Для многих оно стало убедительным доказательством божества Христова. В это время он выступает как всемогущий Бог. По Библии Лазарь прожил еще 30 лет после воскресения и стал епископом на острове Кипр.
Когда Лазарева суббота в Украине 2024
В этом году Лазарева суббота выпадает на 27 апреля. Это последняя суббота перед страстной неделей. Или же суббота перед Вербным воскресеньем. Также называется Вербная суббота.
Что нужно сделать в Вербную субботу
Празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен, по некоторым данным достигает первых веков христианства. В IV веке на Востоке Лазарева суббота уже была торжественным праздником.
Именно в этот день, традиционно, ломали ветки ивы, чтобы подготовить их к освящению на праздник Входа Господнего в Иерусалим. В Вербную субботу, конечно, соблюдают пост. Но можно есть рыбную икру, а также растительное масло.
Лазарева суббота: что нельзя делать
По церковным традициям запрещено делать тяжелую работу. Также шить, вышивать и резать. Категорически нельзя ссориться и отказывать кому-нибудь в помощи.