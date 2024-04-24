Лазарева суббота 2024 года перед Вербным воскресеньем: что нельзя делать

Какой праздник в субботу перед Вербным воскресеньем и как его празднуют

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Что это за праздник Лазарева суббота

Лазарева суббота – шестая суббота Великого поста. В этот день христиане вспоминают, как Иисус Христос воскресил праведного Лазаря. По церковным верованиям, Иисус Христос завершил свою миссию на земле двумя величественными актами: воскресением Лазаря и триумфальным въездом в Иерусалим. Для многих оно стало убедительным доказательством божества Христова. В это время он выступает как всемогущий Бог. По Библии Лазарь прожил еще 30 лет после воскресения и стал епископом на острове Кипр.

Когда Лазарева суббота в Украине 2024

В этом году Лазарева суббота выпадает на 27 апреля. Это последняя суббота перед страстной неделей. Или же суббота перед Вербным воскресеньем. Также называется Вербная суббота.

Что нужно сделать в Вербную субботу

Празднование Лазаревой субботы установлено с давних времен, по некоторым данным достигает первых веков христианства. В IV веке на Востоке Лазарева суббота уже была торжественным праздником.

Именно в этот день, традиционно, ломали ветки ивы, чтобы подготовить их к освящению на праздник Входа Господнего в Иерусалим. В Вербную субботу, конечно, соблюдают пост. Но можно есть рыбную икру, а также растительное масло.

Лазарева суббота: что нельзя делать

По церковным традициям запрещено делать тяжелую работу. Также шить, вышивать и резать. Категорически нельзя ссориться и отказывать кому-нибудь в помощи.