Лазарева субота 2024 перед Вербною неділею: що не можна робити

Яке свято у суботу перед Вербною неділею та як його святкують

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Що це за свято Лазарева субота

Лазарева субота – шоста субота Великого посту. Цього дня християни згадують, як Ісус Христос воскресив праведного Лазаря. За церковними віруваннями, Ісус Христос завершив свою місію на землі двома величними актами : воскресінням Лазаря й тріумфальним в'їздом до Єрусалиму. Для багатьох воно стало переконливим доказом Христового божества. Саме тоді він виступає як всемогутній Бог. За Біблією Лазар прожив ще 30 років після воскресіння та став Єпископом на острові Кіпр.

Коли Лазарева субота в Україні 2024

Цього року Лазарева субота випадає на 27 квітня. Це остання субота перед страсним тижнем. Або ж субота перед Вербною неділею. Також має назву Вербна субота.

Що потрібно зробити у Вербну суботу

Святкування Лазаревої суботи встановлено з давніх часів; за деякими даними сягає перших віків християнства. У IV столітті на Сході Лазарева субота вже була урочистим святом.

Саме в цей день, традиційно, ламали гілля верби, щоб підготувати їх до освячення у Вербну неділю. У Вербну суботу, звичайно, дотримуються посту. Але дозволяється їсти рибну ікру, а також рослинну олію.

Лазарева субота: що не можна робити

За церковними традиціями, заборонено робити важку роботу. Також шити, вишивати й різати. Категорично не можна сваритися і відмовляти комусь у допомозі.