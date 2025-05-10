С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником

З Днем матери / LIGA.net

День матери – международный праздник, что отмечается во многих странах мира. Праздник матери имели еще древние египтяне, он чествовал главную хранительницу рода.

С тех пор праздник видоизменялся, распространялся по континентам, и сейчас День матери – официальный праздник в Украине, призванный чествовать важнейшую женщину в жизни каждого человека.

В этом году День матери выпадает на 11 мая. Интересные факты об этом празднике:

День матери впервые начали отмечать в США;

в 2025 году – 111 лет, с тех пор как американка Анна Джервис предложила праздник в честь мамы;

в 1929 году праздник впервые отмечали украинки во Львове;

первой инициатором Дня матери в Украине была общественная деятельница Елена Киселевская;

в 1939 году советские власти запретили отмечать праздник матери;

официально День матери в Украине отмечается с 1999 года, согласно указу №489/99 президента Леонида Кучмы.

Поздравить маму можно красивой открыткой, дополнив праздничный подарок-сюрприз .

Красивые открытки-картинки с Днем матери

Открытка с Днем матери / LIGA.net

Картинка с Днем матери / LIGA.net

С Днем матери на украинском / LIGA.net

С Днем матери – картинка / LIGA.net

Поздравления с Днем матери – картинка / LIGA.net

С Днем матери – поздравление / LIGA.net