С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
День матери – международный праздник, что отмечается во многих странах мира. Праздник матери имели еще древние египтяне, он чествовал главную хранительницу рода.
С тех пор праздник видоизменялся, распространялся по континентам, и сейчас День матери – официальный праздник в Украине, призванный чествовать важнейшую женщину в жизни каждого человека.
В этом году День матери выпадает на 11 мая. Интересные факты об этом празднике:
- День матери впервые начали отмечать в США;
- в 2025 году – 111 лет, с тех пор как американка Анна Джервис предложила праздник в честь мамы;
- в 1929 году праздник впервые отмечали украинки во Львове;
- первой инициатором Дня матери в Украине была общественная деятельница Елена Киселевская;
- в 1939 году советские власти запретили отмечать праздник матери;
- официально День матери в Украине отмечается с 1999 года, согласно указу №489/99 президента Леонида Кучмы.
Поздравить маму можно красивой открыткой, дополнив праздничный подарок-сюрприз .