С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
З Днем матери / LIGA.net

День матери – международный праздник, что отмечается во многих странах мира. Праздник матери имели еще древние египтяне, он чествовал главную хранительницу рода.

С тех пор праздник видоизменялся, распространялся по континентам, и сейчас День матери – официальный праздник в Украине, призванный чествовать важнейшую женщину в жизни каждого человека.

В этом году День матери выпадает на 11 мая. Интересные факты об этом празднике:

  • День матери впервые начали отмечать в США;
  • в 2025 году – 111 лет, с тех пор как американка Анна Джервис предложила праздник в честь мамы;
  • в 1929 году праздник впервые отмечали украинки во Львове;
  • первой инициатором Дня матери в Украине была общественная деятельница Елена Киселевская;
  • в 1939 году советские власти запретили отмечать праздник матери;
  • официально День матери в Украине отмечается с 1999 года, согласно указу №489/99 президента Леонида Кучмы.

Поздравить маму можно красивой открыткой, дополнив праздничный подарок-сюрприз .

Красивые открытки-картинки с Днем матери

С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
Открытка с Днем матери / LIGA.net
С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
Картинка с Днем матери / LIGA.net
С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
С Днем матери на украинском / LIGA.net
С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
С Днем матери – картинка / LIGA.net
С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
Поздравления с Днем матери – картинка / LIGA.net
С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
С Днем матери – поздравление / LIGA.net
С Днем матери: лучшие открытки-поздравления с праздником
Картинка на украинском – С Днем матери / LIGA.net
Читайте также
Когда День матери 2025 и как праздник появился в Украине
Самые искренние поздравления с Днем матери своими словами: идеи, как поздравить маму
поздравлениедень матери