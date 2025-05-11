З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
День матері – міжнародне свято, що відзначається у багатьох країнах світу. Свято матері мали ще древні єгиптяни, воно вшановувало головну берегиню роду.
Відтоді свято видозмінювалось, поширювалось континентами, і зараз День матері – офіційне свято в Україні, що покликане вшановувати найважливішу жінку в житті кожної людини.
Цьогоріч День матері випадає на 11 травня. Цікаві факти про це свято:
- День матері вперше почали відзначати у США;
- у 2025 році – 111 років, відколи американка Ганна Джервіс запропонувала свято на честь мами;
- у 1929 році свято вперше відзначали українки у Львові;
- першою ініціаторкою Дня матері в Україні була громадська діячка Олена Киселівська;
- у 1939 році радянська влада заборонила відзначати свято мами;
- офіційно День матері в Україні відзначається з 1999 року, відповідно до указу №489/99 президента Леоніда Кучми.
Привітати маму можна красивою листівкою, доповнивши святковий подарунок-сюрприз.