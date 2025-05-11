З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
З Днем матері / LIGA.net

День матері – міжнародне свято, що відзначається у багатьох країнах світу. Свято матері мали ще древні єгиптяни, воно вшановувало головну берегиню роду.

Відтоді свято видозмінювалось, поширювалось континентами, і зараз День матері – офіційне свято в Україні, що покликане вшановувати найважливішу жінку в житті кожної людини.

Цьогоріч День матері випадає на 11 травня. Цікаві факти про це свято:

  • День матері вперше почали відзначати у США;
  • у 2025 році – 111 років, відколи американка Ганна Джервіс запропонувала свято на честь мами;
  • у 1929 році свято вперше відзначали українки у Львові;
  • першою ініціаторкою Дня матері в Україні була громадська діячка Олена Киселівська;
  • у 1939 році радянська влада заборонила відзначати свято мами;
  • офіційно День матері в Україні відзначається з 1999 року, відповідно до указу №489/99 президента Леоніда Кучми.

Привітати маму можна красивою листівкою, доповнивши святковий подарунок-сюрприз

Красиві листівки-картинки з Днем матері 

З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
З Днем матері / Листівка: LIGA.net
З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
Картинка з Днем матері / LIGA.net
З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
З Днем матері українською / LIGA.net
З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
З Днем матері – картинка / LIGA.net
З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
Привітання з Днем матері – картинка / LIGA.net
З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
З Днем матері – привітання / LIGA.net
З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом
Картинка українською – З Днем матері / LIGA.net
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