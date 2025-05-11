З Днем матері: найкращі листівки-привітання зі святом

Вітаємо матусь зі святом: добірка яскравих листівок, що подарують гарний настрій мамі

З Днем матері / LIGA.net

День матері – міжнародне свято, що відзначається у багатьох країнах світу. Свято матері мали ще древні єгиптяни, воно вшановувало головну берегиню роду.

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Відтоді свято видозмінювалось, поширювалось континентами, і зараз День матері – офіційне свято в Україні, що покликане вшановувати найважливішу жінку в житті кожної людини.

Цьогоріч День матері випадає на 11 травня. Цікаві факти про це свято:

День матері вперше почали відзначати у США;

у 2025 році – 111 років, відколи американка Ганна Джервіс запропонувала свято на честь мами;

у 1929 році свято вперше відзначали українки у Львові;

першою ініціаторкою Дня матері в Україні була громадська діячка Олена Киселівська;

у 1939 році радянська влада заборонила відзначати свято мами;

офіційно День матері в Україні відзначається з 1999 року, відповідно до указу №489/99 президента Леоніда Кучми.

Привітати маму можна красивою листівкою, доповнивши святковий подарунок-сюрприз.

Красиві листівки-картинки з Днем матері

З Днем матері / Листівка: LIGA.net

Картинка з Днем матері / LIGA.net

З Днем матері українською / LIGA.net

З Днем матері – картинка / LIGA.net

Привітання з Днем матері – картинка / LIGA.net

З Днем матері – привітання / LIGA.net