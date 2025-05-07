С днем ​​святого Николая: красивые поздравления в прозе, открытках и картинках

В этом году отмечаем 938 лет со дня перенесения мощей святителя Николая Мирликийского

Перенос мощей святого Николая / Фото: открытые источники

Когда день Николая Весеннего в мае

В 2025 году праздник Николая Весеннего (другое название – Николая Летнего) приходится на 9 мая по новому действующему церковному календарю и на 22 мая – по юлианскому календарю.

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Праздник чествует перенесение мощей Николая Чудотворца – великого христианского святого. В Украине этот день почитается, как и все праздники Николая. Святой Николай – покровитель моряков, тех, кто в пути, а также помощник всех нуждающихся.

Существуют свидетельства, что этот праздник чествуют в Украине с 1087 года. Николай Чудотворец – народный святой, ему молились при любых нуждах. Нет ни одного храма в Украине, где бы не было иконы святого.

Поздравьте близких с днем ​​великого святого словами в прозе или в открытках.

Поздравления с праздником Весеннего Николая в прозе

Поздравляю с Днем святого Николая!

Пусть святой Николай оберегает вас и ваших близких от всякого зла. Пусть в сердце всегда будет вера, в душе – покой, а в доме – благополучие и уют. Желаю вам мира, любви, Божьей милости и щедрых благословений в каждом дне. Пусть все добрые надежды сбываются!

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Поздравляю с праздником Николая Весеннего!

Пусть святой покровитель дарует силу духа, уверенность в себе и мудрость в каждом решении. Пусть жизнь будет наполнена добром, настоящими людьми и светлыми событиями. Желаю Божьей опеки и радости!

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С Днем святого Николая!

Пусть этот светлый день подарит тепло, радость и веру в чудеса. Пусть Николай принесет мир в сердце, гармонию в душу и счастье в дом. Желаю, чтобы в жизни всегда находилось место для искренних улыбок, добрых людей и вдохновения!

Поздравления с Днем святого Николая Весеннего в картинках

Поздравления с Днем святого Николая Весеннего / Фото: LIGA.net

С Днем святого Николая Весеннего / Фото: LIGA.net