З днем святого Миколая: красиві привітання у прозі, листівках і картинках
Пересенення мощів святого Миколая / Фото: відкриті джерела
Зміст:
  1. Коли день Миколая Весняного в травні
  2. Привітання зі святом Весняного Миколая у прозі
  3. Привітання з Днем святого Миколая Весняного в картинках

Коли день Миколая Весняного в травні

У 2025 році свято Миколая Весняного (інша назва – Миколая Літнього) припадає на 9 травня за новим чинним церковним календарем і на 22 травня – за юліанським календарем.

Свято вшановує перенесення мощей Миколая Чудотворця – великого християнського святого. В Україні цей день дуже шанується, як і всі Миколаєві свята. Святий Миколай – заступник моряків, тих, хто в дорозі, а також помічник всіх нужденних. 

Існують свідчення, що це свято вшановують в Україні з 1087 року. Миколай Чудотворець – народний святий, йому молилися у разі будь-яких потреб. Немає жодного храму в Україні, де б не було ікони святого. 

Привітайте близьких з днем великого святого вітаннями у прозі або листівках.

Привітання зі святом Весняного Миколая у прозі

Вітаю з Днем святого Миколая!

Нехай святий Миколай оберігає вас і ваших близьких від усякого зла. Нехай у серці завжди буде віра, в душі – спокій, а в домі – добробут і затишок. Бажаю вам миру, любові, Божої ласки й щедрих благословень у кожному дні. Нехай усі добрі надії справджуються, а світло Миколаєвого заступництва веде життям!

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Щиро вітаю зі святом Миколая Весняного!

Хай святий покровитель дарує силу духу, впевненість у собі й мудрість у кожному рішенні. Нехай життя буде наповнене добром, справжніми людьми та світлими подіями. Бажаю Божої опіки й радості!

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З Днем святого Миколая!

Нехай цей світлий день подарує тепло, радість і віру в дива. Нехай Миколай принесе мир у серце, гармонію в душу та щастя в дім. Бажаю, щоб у житті завжди знаходилося місце для щирих посмішок, добрих людей і натхнення! 

Привітання з Днем святого Миколая Весняного в картинках

З днем святого Миколая: красиві привітання у прозі, листівках і картинках
Привітання з Днем святого Миколая Весняного / Фото: LIGA.net
З днем святого Миколая: красиві привітання у прозі, листівках і картинках
З Днем святого Миколая Весняного / Фото: LIGA.net
З днем святого Миколая: красиві привітання у прозі, листівках і картинках
Зі святом Миколая Весняного / Фото: LIGA.net
З днем святого Миколая: красиві привітання у прозі, листівках і картинках
Листівка з Днем Миколая Весняного / Фото: LIGA.net
З днем святого Миколая: красиві привітання у прозі, листівках і картинках
З Днем святого Миколая Весняного / Фото: LIGA.net
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