Шавуот 2025: дата, значение и традиции еврейского праздника

В чем смысл еврейского праздника Шавуот и когда его отмечают?

Шавуот в 2025 году / Иллюстративное фото: Pixabay

Когда Шавуот в 2025 году

Шавуот – еврейский праздник, который длится два дня. В этом году праздник начинается вечером в воскресенье 1 июня и продлится до 3 июня.

В чем смысл праздника Шавуот

Шавуот принадлежит к трем величайшим иудейским праздникам. Шавуот означает "праздник недель". Праздник установлен в честь получения евреями Торы. По преданию, через семь недель после ухода иудеев из египетского рабства Бог явился Моисею на горе Синай и даровал для израильтян святое учение – Тору.

Праздник связан с Песахом. В иудейских традициях события выхода из египетского рабства и дарования Торы связаны между собой. Тора была дарована израильтянам на 50-й день после выхода, когда они подошли на гору Синай. Шавуот так и отмечается – на 50 день. Отсчет начинается со второго дня Песах.

Главные традиции еврейского праздника

"Хаг Шавуот самеах!" – так поздравляют друг друга евреи с праздником. Значение этого поздравления – пожелание счастливого праздника Шавуот.

Праздник начинается поздно вечером, когда зайдет солнце и становится видны первые звезды. Главная традиция – изучать Тору этой ночью, поэтому евреи не спят, а всей семьей читают Тору.

Свиток Торы, который иудеи используют для молитв / Иллюстративное фото: Depositphotos

В синагогах после утренней молитвы читаются 10 заповедей. В иудейской культуре все должны быть в храме в это время. Заповеди слушают стоя.

Заведено в праздник приносить в синагогу маслины, финики, инжир и виноград. Традиционно приносится хлебная жертва, каждая семья должна испечь по два хлеба по специальному рецепту и принести в синагогу.

На Шавуот дома и храмы украшают зеленью и цветами. Этот обычай ассоциируется с христианскими Зелеными праздниками, то есть с Троицей. Благодаря плодам и травяным украшениям считают, что праздник также связан с будущим урожаем.

Еврейская запеканка – кугель / Фото: Depositphotos

Праздничный стол в этот день состоит из плодов, молочных продуктов и меда. Есть мнение, что иудеи, когда получили Тору, не успели подготовиться к празднованию и не имели мяса, приготовленного по еврейским традициям. Именно поэтому все блюда готовились из молока животных, находившихся рядом с израильтянами при выходе из Египта.

Есть версия, что молочные продукты были добавлены к празднованию под влиянием европейских традиций гораздо позже. Как бы то ни было, а на Шавуот евреи готовят, блинчики с сыром, творожные пудинги, грибы, фаршированные сыром, суп с сыром или сметаной и салаты с добавлением сыра. Обязательно выпекается традиционный иудейский пудинг – кугель.