Шавуот 2025: дата, значення і традиції єврейського свята

В чому полягає сенс єврейського свята Шавуот і коли його відзначають?

Шавуот у 2025 році / Ілюстративне фото: Pixabay

Коли Шавуот у 2025 році

Шавуот – єврейське свято, що триває два дні. Цього року свято розпочинається ввечері 1 червня й триватиме до 3 червня.

Шавуот: що це за свято

Шавуот належить до трьох найбільших юдейських свят. Шавуот означає "свято тижнів". Свято встановлене на честь отримання євреями Тори. За переказами, через сім тижнів після виходу юдеїв з єгипетського рабства Бог явився Мойсею на горі Синай і дарував для ізраїльтян святе вчення – Тору.

Сувій Тори, який юдеї використовують для молитов / Ілюстративне фото: Depositphotos

Свято пов’язане із Песахом. В юдейських традиціях події виходу з єгипетського рабства і дарування Тори – пов’язані між собою. Тора була дарована ізраїльтянам на 50 день після виходу, коли вони підійшли на гору Синай. Шавуот так і відзначається – на 50 день. Відлік розпочинається з другого дня Песаху.

Головні традиції єврейського свята

"Хаг Шавуот самеах!" – так вітають один одного євреї зі святом. Значення цього вітання – побажання щасливого свята Шавуот.

Свято розпочинається пізно ввечері, коли зайде сонце і стає видно перші зірки. Головна традиція – вивчати Тору цієї ночі, тому євреї не сплять, а всією родиною читають Тору.

У синагогах після ранкової молитви читають 10 заповідей. В юдейській культурі усі мають бути у храмі в цей час. Заповіді слухають стоячи.

Заведено на свято приносити до синагоги маслини, фініки, інжир та виноград. Традиційно приноситься хлібна жертва, кожна родина має випекти по дві хлібини за спеціальним рецептом і принести до синагоги.

На Шавуот будинки та храми прикрашають зеленню та квітами. Цей звичай асоціюється з християнськими Зеленими святами, тобто Трійцею. Через плоди та трав’яні прикраси вважають, що свято також пов’язано з майбутнім урожаєм.

Єврейська запіканка – кугель / Фото: Depositphotos

Святковий стіл цього дня складається з плодів, молочних продуктів та меду. Є думка, що юдеї, коли отримали Тору, не встигли підготуватися до святкування й не мали м’яса, приготованого за єврейськими традиціями. Саме тому всі страви готувалися з молока тварин, що були з ізраїльтянами під час виходу з Єгипту.

Існує версія, що молочні продукти були додані до святкування під впливом європейських традицій набагато пізніше. Як би то не було, а на Шавуот євреї готують млинці з сиром, сирні пудинги, гриби, фаршировані сиром, суп з сиром або сметаною і салати з додаванням сиру. Обов’язково випікається традиційний юдейський пудинг – кугель.