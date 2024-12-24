Сочельник 2024. Что обязательно должно быть на праздничном столе кроме 12 блюд

В канун Рождества украинцы вспоминают свои древние традиции. Что должно быть на столе кроме традиционной кути и узвара?

Сочельник 2024 / Фото: wikipedia

Атрибуты праздничного стола на Святой Вечер

Рождственский Сочельник 24 декабря – особенное время, когда украинские семьи собираются за праздничным столом, соблюдая древние традиции и обряды. Кроме приготовления 12 постных блюд существуют другие важные элементы, придающие вечеру особое значение и символизм.

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Рождественский Дидух – символ урожая и предков

Дидух символизирует дух предков, благополучие и урожай. Его выбирали из первого снопа ржи, пшеницы или овса, который торжественно забирали с поля во время жатвы. Затем его хранили до Рождества в риге.

На Сочельник хозяин брал дидух и обходил с ним двор. Внося в дом, он снимал шапку и произносил пожелания: "Поздравляю вас со счастьем, здоровьем, с этим Святым Вечером, чтобы мы в благе и радости эти праздники провели и дождались следующих!"

После этого дидух ставили в углу под иконами. В некоторых регионах его дополняли 12 вязками сена, подчеркивая связь с рождественскими традициями.

Рождественский дидух – традиционный элемент праздничного стола / Фото: wikipedia

Калачи – традиционный обрядовый хлеб

Калачи – это белый обрядовый хлеб, который выпекают специально к праздникам. Они имеют круглую форму, символизирующую вечность и бесконечность жизни. Калачи кладут на стол или подвешивают под образами, подчеркивая торжество события и желание изобилия в семье.

Калачи – традиционный обрядовый хлеб на Рождество / Фото: wikipedia

Сено на столе – напоминание о вертепе

Под скатерть на праздничном столе кладут сено или солому, символизирующую ясли, в которых родился Иисус Христос. Этот обычай напоминает о скромности и духовной сущности праздника. Иногда сено расстилают по полу, создавая атмосферу вертепа и привлекая детей к воспроизведению Рождества.

Зачем нужны чеснок, соль и деньги на рождественском столе

Чеснок раскладывают по углам стола под скатерть как оберег от злых духов и болезней. Он символизирует очищение и защиту семьи. Соль, присутствующая на столе, указывает на внутреннюю сущность человека и его гармонию с Богом. Иногда под скатерть кладут деньги, желая семье финансового благополучия в следующем году.

Рождественская Свеча – символ божественного света

На столе зажигают свечу, символизирующую божественный свет и присутствие Бога в доме. Горение свечи во время ужина свидетельствует о вере и духовном единстве семьи. Свеча сопровождает верующего от крещения до смерти, подчеркивая его связь с высшими силами.

Рождественская свеча – традиционный элемент праздничного стола / Фото: wikipedia

Традиции и обряды Сочельника

Перед началом ужина семья молится, благодаря за прожитый год и прося благословения на будущее. После молитвы все садятся за стол, начиная трапезу с кутьи – главного блюда вечера. Во время ужина вспоминают умерших родственников, оставляя для них угощение на столе. После завершения трапезы молодежь может идти колядовать, извещая о рождении Христа и желая всем добра и достатка.

Соблюдение этих традиций в Сочельник помогает сохранить духовное наследие, укрепить родственные связи и почувствовать глубокое содержание Рождества. Каждый элемент праздничного стола имеет свое символическое значение, которое передается из поколения в поколение, обогащая культуру и духовность украинского народа.