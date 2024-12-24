Святвечір – 2024. Що обов'язково має бути на святковому столі окрім 12 страв

Напередодні Різдва українці згадують свої стародавні традиції. Що має бути на столі окрім традиційної куті та узвару? Яке значення мають різдвяні атрибути на столі посеред страв

Святвечір - 2024 / Фото: wikipedia

Атрибути святкового столу на Святий Вечір

Різдвяний Святвечір 24 грудня – особливий час, коли українські родини збираються за святковим столом, дотримуючись давніх традицій та обрядів. Окрім приготування 12 пісних страв, існують інші важливі елементи, що надають вечору особливого значення та символізму.

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Різдвяний Дідух – символ урожаю та предків

Дідух символізує дух предків, добробут і врожай. Його обирали з першого снопа жита, пшениці або вівса, який урочисто забирали з поля під час жнив. Потім його зберігали до Різдва у клуні.

На Святвечір господар брав дідух і обходив із ним двір. Вносячи до хати, він знімав шапку і виголошував побажання: "Віншую вас із щастям, здоров’ям, з цим Святим Вечором, щоб ми в добрі й радості ці свята провели та дочекалися наступних!"

Після цього дідух ставили на покуті під іконами. У деяких регіонах його доповнювали 12 в’язками сіна, підкреслюючи зв’язок із різдвяними традиціями.

Різдвяний дідух – традиційний елемент святкового столу / Фото: wikipedia

Калачі – традиційний обрядовий хліб

Калачі – це білий обрядовий хліб, який випікають спеціально до свят. Вони мають круглу форму, що символізує вічність та нескінченність життя. Калачі кладуть на стіл або підвішують під образами, підкреслюючи урочистість події та бажання достатку в родині.

Калачі – традиційний обрядовий хліб на Різдво / Фото: wikipedia

Сіно на столі – нагадування про вертеп

Під скатертину на святковому столі кладуть сіно або солому, що символізує ясла, в яких народився Ісус Христос. Цей звичай нагадує про скромність та духовну сутність свята. Іноді сіно розстеляють на підлозі, створюючи атмосферу вертепу та залучаючи дітей до відтворення подій Різдва.

Навіщо потрібні часник, сіль та гроші на різдвяному столі

Часник розкладають у кутах столу під скатертину як оберіг від злих духів та хвороб. Він символізує очищення та захист родини. Сіль, присутня на столі, вказує на внутрішню сутність людини та її гармонію з Богом. Іноді під скатертину кладуть гроші, бажаючи родині фінансового добробуту наступного року.

Різдвяна Свічка – символ божественного світла

На столі запалюють свічку, яка символізує божественне світло та присутність Бога в домі. Горіння свічки під час вечері свідчить про віру та духовну єдність родини. Свічка супроводжує вірянина від хрещення до смерті, підкреслюючи його зв'язок із вищими силами.

Різдвяна свічка – традиційний елемент святкового столу / Фото: wikipedia

Традиції та обряди Святвечора

Перед початком вечері родина молиться, дякуючи за прожитий рік та просячи благословення на майбутнє. Після молитви всі сідають за стіл, починаючи трапезу з куті — головної страви вечора. Під час вечері згадують померлих родичів, залишаючи для них частування на столі. Після завершення трапези молодь може йти колядувати, сповіщаючи про народження Христа та бажаючи всім добра і достатку.

Дотримання цих традицій на Святвечір допомагає зберегти духовну спадщину, зміцнити родинні зв'язки та відчути глибокий зміст Різдва. Кожен елемент святкового столу має своє символічне значення, що передається з покоління в покоління, збагачуючи культуру та духовність українського народу.