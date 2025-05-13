13 мая: какой сегодня праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник сегодня, 13 мая
По новоюлианскому календарю 13 мая церковь в Украине чествует мученицу Гликерию и с ней мученика Лаодикия, тюремного сторожа; мученика Александра Римского, святого Георгия – исповедника; преподобного Евфимия Иверского.
Мученица Гликерия происходила из Рима из знатного рода. Она сознательно решила принять мучения за веру Христову, когда начались гонения христиан. Стражник, охранявший девушку после пыток в темнице, по имени Лаодикий, тоже стал христианином по примеру мужественной девушки. Его сразу усекли мечом, а Гликерию отдали львицам, одна из них убила девушку. Это произошло во II веке.
Мученик Александр пострадал за веру Христову в IV веке. Юноша служил в армии в Риме. Он также сознательно пошел на пытки, не желая скрывать то, что он христианин. Александр вынес много мучений и был убит. Мать его забрала останки сына и похоронила у реки Иеригоны.
Святой Георгий и его жена Ирина были наказаны за почитание икон во времена иконоборческой ереси в IX веке. Имение супругов разграбили. Сам Георгий был сначала заключен, а затем вместе с женой отправлен в ссылку, где они и скончались.
Евфимий Иверский происходил из богатого грузинского рода. Образование получил в Константинополе. Отправился в обитель на гору Афон, где все свое время посвятил переводу священного писания с греческого на грузинский язык. Позже был избран настоятелем обители Лавры святого Афанасия, но все же оставил настоятельство для работы над переводами. Умер в 1028 году.
Именины и день ангела 13 мая
По новому церковному календарю 13 мая следует поздравлять с именинами Александра, Ирину и Григория.
- Александр – имя древнего греческого происхождения, трактуется как "защитник". Александр считается самым распространенным именем во всем мире.
- Имя Ирина происходит из древнегреческой мифологии, так звали богиню мирской жизни.
- Имя Григорий пришло к нам из латыни и значит "внимательный", "сосредоточенный".
Народные традиции и приметы
В народных традициях день Гликерии связывают с появлением комаров. Считается, что с этого дня ночи становятся влажными и теплыми, скорее паркими.
Сохранилось и несколько примет:
если комаров в этот день нет, не следует ожидать дождя до конца мая;
если замечено много мелких мошек, то будет щедрый урожай грибов;
если услышать грозу, то следует ожидать дождливое лето, а соответственно и урожайное.
В народе считалось, что с этого дня уже следует сеять гречку.
Что нельзя делать 13 мая
Нельзя ссориться, злословить и плакать. Наши предки считали, что нельзя убивать комаров, это принесет несчастье. Не советовалось также находиться у водоемов.