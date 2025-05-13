13 травня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити

13 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято сьогодні, 13 травня

За новоюліанським календарем 13 травня церква в Україні вшановує мученицю Глікерію і з нею мученика Лаодикія, сторожа в’язничного; мученика Олександра Римського, святого Георгія – сповідника; преподобного Євфимія Іверського.

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Мучениця Гликерія походила з Риму зі знатного роду. Вона свідомо вирішила прийняти муки за віру Христову, коли почалися гоніння християн. Вартовий, що охороняв дівчину після тортур у темниці, на ім’я Лаодикій, теж став християнином за прикладом мужньої дівчини. Його одразу усікли мечем, а Гликерію віддали левицям, одна з них убила дівчину. Це сталося у II столітті.

Мученик Олександр постраждав за віру Христову у IV столітті. Юнак служив у війську в Римі. Він також свідомо пішов на тортури, не бажаючи приховувати те, що він християнин. Олександр виніс багато мук й був убитий. Мати його забрала останки сина й поховала біля річки Єригони.

Святий Георгій і його дружина Ірина були покарані за шанування ікон в часи іконоборчої єресі у IX столітті. Маєток подружжя був розграбований. Сам Георгій був спочатку ув’язнений, а потім разом з дружиною відправлений у заслання, де вони й померли.

Євфимій Іверський походив з багатого грузинського роду. Освіту отримав у Константинополі. Вирушив в обитель на гору Афон, де весь свій час присвятив перекладу святого письма з грецької на грузинську мову. Пізніше був обраний настоятелем обителі Лаври святого Афанасія, але все ж таки залишив настоятельство для роботи над перекладами. Помер у 1028 році.

Іменини та день ангела 13 травня

За новим церковним календарем 13 травня слід вітати з іменинами Олександра, Ірину та Григорія.

Олександр – ім’я стародавнього грецького походження, трактується як "захисник". Олександр вважається найпоширенішим ім’ям в усьому світі.

ім’я стародавнього грецького походження, трактується як "захисник". Олександр вважається найпоширенішим ім’ям в усьому світі. Ім'я Ірина походить з давньогрецької міфології, так звали богиню мирського життя.

походить з давньогрецької міфології, так звали богиню мирського життя. Ім'я Григорій прийшло до нас з латини й означає "уважний", "зосереджений".

Який день ангела 13 травня / Фото: Pixabay

Народні традиції й прикмети

В народних традиціях день Гликерії пов’язують із появою комарів. Вважається, що з цього дня ночі стають вологими та теплими, скоріше паркими.

Збереглося і кілька прикмет:

якщо комарів цього дня немає, не слід чекати дощу до кінця травня;

якщо помічено багато дрібних мошок, то буде щедрий урожай грибів;

якщо ж почути грозу, то слід чекати дощове літо, а відповідно й урожайне.

В народі вважалося, що з цього дня вже слід сіяти гречку.

Прикмети 13 травня / Фото: Pixabay

Що не можна робити 13 травня

Не можна сваритися, злословити та плакати. Наші предки вважали, що не можна вбивати комарів, це принесе нещастя. Не радилося також перебувати білячводойм.