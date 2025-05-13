13 травня: яке сьогодні свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято сьогодні, 13 травня
За новоюліанським календарем 13 травня церква в Україні вшановує мученицю Глікерію і з нею мученика Лаодикія, сторожа в’язничного; мученика Олександра Римського, святого Георгія – сповідника; преподобного Євфимія Іверського.
Мучениця Гликерія походила з Риму зі знатного роду. Вона свідомо вирішила прийняти муки за віру Христову, коли почалися гоніння християн. Вартовий, що охороняв дівчину після тортур у темниці, на ім’я Лаодикій, теж став християнином за прикладом мужньої дівчини. Його одразу усікли мечем, а Гликерію віддали левицям, одна з них убила дівчину. Це сталося у II столітті.
Мученик Олександр постраждав за віру Христову у IV столітті. Юнак служив у війську в Римі. Він також свідомо пішов на тортури, не бажаючи приховувати те, що він християнин. Олександр виніс багато мук й був убитий. Мати його забрала останки сина й поховала біля річки Єригони.
Святий Георгій і його дружина Ірина були покарані за шанування ікон в часи іконоборчої єресі у IX столітті. Маєток подружжя був розграбований. Сам Георгій був спочатку ув’язнений, а потім разом з дружиною відправлений у заслання, де вони й померли.
Євфимій Іверський походив з багатого грузинського роду. Освіту отримав у Константинополі. Вирушив в обитель на гору Афон, де весь свій час присвятив перекладу святого письма з грецької на грузинську мову. Пізніше був обраний настоятелем обителі Лаври святого Афанасія, але все ж таки залишив настоятельство для роботи над перекладами. Помер у 1028 році.
Іменини та день ангела 13 травня
За новим церковним календарем 13 травня слід вітати з іменинами Олександра, Ірину та Григорія.
- Олександр – ім’я стародавнього грецького походження, трактується як "захисник". Олександр вважається найпоширенішим ім’ям в усьому світі.
- Ім'я Ірина походить з давньогрецької міфології, так звали богиню мирського життя.
- Ім'я Григорій прийшло до нас з латини й означає "уважний", "зосереджений".
Народні традиції й прикмети
В народних традиціях день Гликерії пов’язують із появою комарів. Вважається, що з цього дня ночі стають вологими та теплими, скоріше паркими.
Збереглося і кілька прикмет:
якщо комарів цього дня немає, не слід чекати дощу до кінця травня;
якщо помічено багато дрібних мошок, то буде щедрий урожай грибів;
якщо ж почути грозу, то слід чекати дощове літо, а відповідно й урожайне.
В народі вважалося, що з цього дня вже слід сіяти гречку.
Що не можна робити 13 травня
Не можна сваритися, злословити та плакати. Наші предки вважали, що не можна вбивати комарів, це принесе нещастя. Не радилося також перебувати білячводойм.