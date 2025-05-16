Все о 17 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

17 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 17 мая

По новому церковному календарю в Украине 17 мая церковь чествует апостола Андроника, святую Юнию и святителя Стефана – патриарха Константинопольского.

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Апостол Андроник и святая Юния были родственниками апостола Павла. Андроник – апостол из 70, а Юния – его помощница. Вместе они проповедовали христианство. Андроник был рукоположен во епископа Паннонии. Вместе они многих язычников обратили в христианство и за это мученически пострадали.

Святитель Стефан жил в девятом веке. В 886 году его выбрали патриархом Константинопольским. Святой был сыном императора Василия Македонянина.

Какой международный праздник

День рождения интернета отмечается с 1991 года. В это время 17 мая был принят единый стандарт World Wide Web.

День науки в Украине отмечается каждый год в третью субботу мая. Праздник, установленный в 1997 году, призван отметить работу научных работников и украинских ученых.

Всемирный день электросвязи и информационного сообщества был установлен ООН в 2006 году. 17 мая был выбран для праздника, поскольку именно в этот день было заключено первое телеграфное соглашение и основан Телеграфный Союз, в 1865 году.

Всемирный день пульмонолога основан в 1997 году с целью выразить благодарность врачам, заботящимся о здоровье легких и дыхательных путей.

Также во всем мире 17 мая отмечают День скрипки, День свободы культуры, Международный день борьбы с гомофобией. В Киеве в этот день празднуют День соседа.

Именины и день ангела 17 мая

По новоюлианскому календарю 17 мая с именинами следует поздравить Стефана или Степана.

Имя Степан или Стефанпроисходит с древнегреческого языка и означает "диадема" или "венок".

С Днем ангела / LIGA.net

Народные приметы

На 17 мая в народном календаре следующие приметы:

северный ветер прогнозирует холодное лето, а южный – теплое лето;

красный восход солнца обещает жару в последующие месяцы;

если день холодный, летом следует ожидать частый град;

дождливый день означает дождливое лето.

Что нельзя делать 17 мая

17 мая нельзя ссориться, спорить, злиться и злословить. В этот день принято делать добрые дела. В народе считали опасным ходить в лес, потому не пускали туда детей. Среди предрассудков – не рекомендуется поднимать потерянные монеты.