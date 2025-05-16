Все о 17 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 17 мая
По новому церковному календарю в Украине 17 мая церковь чествует апостола Андроника, святую Юнию и святителя Стефана – патриарха Константинопольского.
Апостол Андроник и святая Юния были родственниками апостола Павла. Андроник – апостол из 70, а Юния – его помощница. Вместе они проповедовали христианство. Андроник был рукоположен во епископа Паннонии. Вместе они многих язычников обратили в христианство и за это мученически пострадали.
Святитель Стефан жил в девятом веке. В 886 году его выбрали патриархом Константинопольским. Святой был сыном императора Василия Македонянина.
Какой международный праздник
День рождения интернета отмечается с 1991 года. В это время 17 мая был принят единый стандарт World Wide Web.
День науки в Украине отмечается каждый год в третью субботу мая. Праздник, установленный в 1997 году, призван отметить работу научных работников и украинских ученых.
Всемирный день электросвязи и информационного сообщества был установлен ООН в 2006 году. 17 мая был выбран для праздника, поскольку именно в этот день было заключено первое телеграфное соглашение и основан Телеграфный Союз, в 1865 году.
Всемирный день пульмонолога основан в 1997 году с целью выразить благодарность врачам, заботящимся о здоровье легких и дыхательных путей.
Также во всем мире 17 мая отмечают День скрипки, День свободы культуры, Международный день борьбы с гомофобией. В Киеве в этот день празднуют День соседа.
Именины и день ангела 17 мая
По новоюлианскому календарю 17 мая с именинами следует поздравить Стефана или Степана.
Имя Степан или Стефанпроисходит с древнегреческого языка и означает "диадема" или "венок".
Народные приметы
На 17 мая в народном календаре следующие приметы:
северный ветер прогнозирует холодное лето, а южный – теплое лето;
красный восход солнца обещает жару в последующие месяцы;
если день холодный, летом следует ожидать частый град;
дождливый день означает дождливое лето.
Что нельзя делать 17 мая
17 мая нельзя ссориться, спорить, злиться и злословить. В этот день принято делать добрые дела. В народе считали опасным ходить в лес, потому не пускали туда детей. Среди предрассудков – не рекомендуется поднимать потерянные монеты.