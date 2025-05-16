Усе про 17 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

17 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 17 травня

За новим церковним календарем в Україні 17 травня церква вшановує апостола Андроника, святу Юнію та святителя Стефана – патріарха Константинопольського.

Апостол Андроник і свята Юнія були родичами апостола Павла. Андроник – апостол із 70, а Юнія – його помічниця. Разом вони проповідували християнство. Андроник був висвячений на єпископа Паннонії. Разом вони багато язичників навернули в християнство і за це мученицьки постраждали.

Святитель Стефан жив у дев’ятому столітті. У 886 році його обрали патріархом Константинопольським. Святий був сином імператора Василія Македонянина.

Яке міжнародне свято

День народження інтернету відзначається з 1991 року. Саме тоді 17 травня був прийнятий єдиний стандарт World Wide Web.

День науки в Україні відзначається щороку у третю суботу травня. Свято, встановлене 1997 року, покликане відзначити роботу наукових працівників та українських вчених.

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти був встановлений ООН у 2006 році. 17 травня обрали для свята, оскільки саме в цей день була укладена перша телеграфна угода та заснований Телеграфний Союз, у 1865 році.

Всесвітній день пульмонолога заснований у 1997 році з метою висловити подяку лікарям, що дбають про здоров’я легень та дихальних шляхів.

Також у всьому світі 17 травня відзначають День скрипки, День свободи культури, Міжнародний день боротьби з гомофобією. У Києві цього дня святкують День сусіда.

Іменини та день ангела 17 травня

За новоюліанським календарем 17 травня з іменинами слід привітати Стефана або Степана.

Ім'я Степан чиСтефан походить із давньогрецької мови й означає "діадема" або "вінок".

З Днем ангела / LIGA.net

Народні прикмети

До 17 травня в народному календарі такі прикмети:

північний вітер прогнозує холодне літо, а південний – тепле літо;

червоний схід сонця обіцяє спеку в наступні місяці;

якщо день холодний, літом слід чекати частий град;

дощовий день означає й дощове літо.

Що не можна робити 17 травня

17 травня не можна сваритися, сперечатися, злитися та лихословити. У цей день заведено робити добрі справи. В народі вважали небезпечним ходити до лісу, тому не пускали туди дітей. Серед забобонів – не рекомендується підіймати загублені монети.