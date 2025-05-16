Усе про 17 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
17 травня / Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 17 травня
  2. Яке міжнародне свято
  3. Іменини та день ангела 17 травня
  4. Народні прикмети
  5. Що не можна робити 17 травня

Яке церковне свято завтра, 17 травня

За новим церковним календарем в Україні 17 травня церква вшановує апостола Андроника, святу Юнію та святителя Стефана – патріарха Константинопольського.

Апостол Андроник і свята Юнія були родичами апостола Павла. Андроник – апостол із 70, а Юнія – його помічниця. Разом вони проповідували християнство. Андроник був висвячений на єпископа Паннонії. Разом вони багато язичників навернули в християнство і за це мученицьки постраждали.

Святитель Стефан жив у дев’ятому столітті. У 886 році його обрали патріархом Константинопольським. Святий був сином імператора Василія Македонянина.

Яке міжнародне свято

День народження інтернету відзначається з 1991 року. Саме тоді 17 травня був прийнятий єдиний стандарт World Wide Web.

День науки в Україні відзначається щороку у третю суботу травня. Свято, встановлене 1997 року, покликане відзначити роботу наукових працівників та українських вчених.

Всесвітній день електрозв’язку та інформаційної спільноти був встановлений ООН у 2006 році. 17 травня обрали для свята, оскільки саме в цей день була укладена перша телеграфна угода та заснований Телеграфний Союз, у 1865 році.

Всесвітній день пульмонолога заснований у 1997 році з метою висловити подяку лікарям, що дбають про здоров’я легень та дихальних шляхів.

Також у всьому світі 17 травня відзначають День скрипки, День свободи культури, Міжнародний день боротьби з гомофобією. У Києві цього дня святкують День сусіда.

Іменини та день ангела 17 травня

За новоюліанським календарем 17 травня з іменинами слід привітати Стефана або Степана.

Ім'я Степан чиСтефан походить із давньогрецької мови й означає "діадема" або "вінок".

Усе про 17 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
З Днем ангела / LIGA.net

Народні прикмети

До 17 травня в народному календарі такі прикмети:

  • північний вітер прогнозує холодне літо, а південний – тепле літо;

  • червоний схід сонця обіцяє спеку в наступні місяці;

  • якщо день холодний, літом слід чекати частий град;

  • дощовий день означає й дощове літо.

Що не можна робити 17 травня

17 травня не можна сваритися, сперечатися, злитися та лихословити. У цей день заведено робити добрі справи. В народі вважали небезпечним ходити до лісу, тому не пускали туди дітей. Серед забобонів – не рекомендується підіймати загублені монети.

Читайте також
Повний церковний календар за новим стилем на травень-2025: коли Вознесіння Господнє
Свята у травні – 2025: календар державних та міжнародних свят
день ангелацерковне свято17 травня