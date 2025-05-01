Все о 2 мая: какой завтра праздник, день ангела и что нельзя делать

В народе отмечают день Бориса и Глеба

Праздник 2 мая (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 2 мая

По новому церковному календарю 2 мая отмечают день святителя Афанасия Великого – архиепископа Александрийского; перенос мощей князей Бориса и Глеба; святителя Афанасия – патриарха Константинопольского; Лубенского чудотворца, благоверного царя Бориса, просветителя болгар.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

Святитель Афанасий Великий жил в Александрии, там же стал епископом. Отличился отстаиванием божественной сути Троицы и Иисуса. Подвергся изгнанию за противостояние ереси. В течение 20 лет был преследован еретиками. Написал много религиозных произведений и комментарии к Библии. 2 мая 373 года святитель скончался.

Князья Борис и Глеб были сыновьями Владимира Великого и братьями Ярослава Мудрого. Они самоотверженно отреклись от посягательств на престол ради мира между братьями. Но были убиты по приказу старшего брата Святополка.

Афанасий III Пателларий был патриархом Константинопольским в XVII веке. Патриарх лично бывал на украинских землях и гостил у Богдана Хмельницкого. Оставаясь в монастыре в Полтавской области, святитель скончался. Его мощи в 1947 году были перенесены в Харьков, в Благовещенский собор города.

Именины и день ангела 2 мая

Согласно новоюлианскому календарю с именинами 2 мая следует поздравить Бориса и Глеба.

Какой день ангела 2 мая (Фото: Pixabay)

Борис – славянское имя. Создано из двух слов: бороться и слава, значение имени – "бороться за славу". Сначала имя было распространено среди славян на территории современной Болгарии.

Имя Глеб пришло к нам из скандинавских стран, означает "потомок Бога".

Народные традиции и приметы

День Бориса и Глеба укоренился в народных традициях. Его еще называли Соловьиным днем. Таких дня существует два – весной и летом. В этот день происходил самый поздний сев. Была еще поговорка: "На Глеба-Бориса – за хлеб не берись, потому что овес никольский – не наш, а конский".

Также говорили: "Соловей поет, пока ячмень колоса не имеет, а появился колос – пропал голос".

Многие приметы связаны с соловьем, поэтому и день Соловьиный. Еще есть такие приметы:

если соловей поет, придут похолодания на три недели;

если не поет соловей, тогда не стоит сеять гречку или стричь овечек;

если много летает майских жуков, то будет урожай проса;

если закат яркий – лето будет сухим.

Услышать карканье вороны в этот день – плохой знак, предвещающий неприятности.

Традиции 2 мая (Фото: Pixabay)

Что нельзя делать 2 мая

Завтра, в день Бориса и Глеба, нельзя:

ссориться и злословить;

обижать кого-то;

сплетничать и обманывать.

Нужно помогать своим близким и быть добрым. Продолжаются посевные и огородные работы, так что следует носить в голове позитивные мысли, чтобы был хороший урожай осенью.