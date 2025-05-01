Усе про 2 травня: яке завтра свято, день ангела та що не можна робити

У народі відзначають день Бориса і Гліба

Свято 2 травня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 2 травня

За новим церковним календарем 2 травня відзначають день святителя Афанасія Великого – архієпископа Олександрійського; перенесення мощів князів Бориса і Гліба; святителя Афанасія – патріарха Константинопольського; Лубенського чудотворця, благовірного царя Бориса, просвітителя болгар.

Святитель Афанасій Великий жив у Александрії, там же став єпископом. Відзначився відстоюванням божественної суті Трійці та Ісуса. Зазнав вигнання за протистояння єресі. Протягом 20 років був переслідуваний єретиками. Написав багато релігійних творів та коментарів до Біблії. 2 травня 373 року святитель помер.

Князі Борис та Гліб були синами Володимира Великого й братами Ярослава Мудрого. Вони саможертовно зреклися зазіхань на престол заради миру між братами. Але були вбиті за наказом старшого брата Святополка.

Афанасій III Пателар був патріархом Константинопольським у XVII столітті. Патріарх особисто бував на українських землях та гостював у Богдана Хмельницького. Залишаючись у монастирі в Полтавській області, святитель помер. Його мощі 1947 року були перенесені в Харків, в Благовіщенський собор міста.

Іменини та день ангела 2 травня

Відповідно до новоюліанського календаря з іменинами 2 травня слід привітати Бориса та Гліба.

Який день ангела 2 травня (Фото: Pixabay)

Борис — слов’янське ім’я. Утворене з двох слів: боротися та слава, означає "боротися за славу". Спершу ім'я було поширене серед слов’ян на території сучасної Болгарії.

Ім'я Гліб прийшло до нас зі скандинавських країн, означає "нащадок Бога".

Народні традиції та прикмети

День Бориса та Гліба вкорінився у народних традиціях. Його ще називали Солов’їним днем. Таких дні є два – весною і літом. Цього дня відбувалася найпізніша сівба. Була ще приказка: "На Гліба-Бориса – за хліб не берися, бо овес микольський – не наш, а конський".

Також говорили: "Соловей співає, доки ячмінь колосу не має, а з’явився колос – пропав голос".

Багато прикмет пов’язані з соловейком, тому ж і день Солов’їний. Серед них такі прикмети:

якщо соловейко співає, прийдуть похолодання на три тижні;

якщо не співає соловейко, тоді не варто сіяти гречку або стригти овечок;

якщо багато літає хрущів, то буде багато урожаю проса;

якщо захід сонця яскравий – літо буде сухим.

Почути каркання ворони цього дня – поганий знак, віщує неприємності.

Традиції 2 травня (Фото: Pixabay)

Що не можна робити 2 травня

Завтра, у день Бориса і Гліба, не можна:

сваритися й злословити;

ображати когось;

пліткувати та обманювати.

Потрібно допомагати своїм близьким і бути добрим. Тривають посівні та городні роботи, тож слід носити в голові позитивні думки, щоб був гарний урожай восени.