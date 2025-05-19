Все о 20 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Кого поздравлять с именинами и профессиональным праздником завтра и какой праздник отмечает церковь

20 мая / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 20 мая

По новому церковному календарю 20 мая в Украине чествуют мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси – чудотворца.

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Мученик Фалалей был 18-летним юношей, жил в III веке и был схвачен за христианское вероисповедание. Его приказали мучить двум воинам – Александру и Астерию. Но они пожалели юношу, за что тоже были казнены.

Святитель Алексий жил в XIV веке и происходил из черниговского боярского рода. В 1320 году юношей ушел в монахи, а в 1354-м стал митрополитом Киевским и всея Руси. Митрополит отметился своим даром чудотворения. Он лично перевел Евангелие с греческого языка. Написанное рукой митрополита Евангелие хранится в Чудном монастыре.

Какой международный и государственный праздник

День 20 мая богат профессиональными праздниками.

С профессиональным праздником / Фото: LIGA.net

Международный день HR отмечается с 2019 года как профессиональный праздник всех работников сферы.

Всемирный день травматолога введен с целью почтить работу врачей и выразить им благодарность за заботу и важный вклад в жизнь и здоровье людей.

День банковских работников Украины – профессиональный праздник, основанный в 2004 году, призван привлечь внимание к банковской сфере и ее работникам.

День переводчика жестового языка в Украине был основан в 2009 году украинским обществом глухих. Цель инициативы – привлечь внимание к проблемам людей, лишенных слуха, и важности профессии сурдопереводчика для них.

Именины и день ангела 20 мая

По новоюлианскому календарю 20 мая следует поздравить с днем ангела Алексея и Александра.

Александр – древнее греческое имя, что означает "защитник".

– древнее греческое имя, что означает "защитник". Алексей также происходит от греческого слова "alex" и трактуется "как защитник".

Какой день ангела 20 мая / Фото: Pixabay

Народные приметы

20 мая наблюдали за погодой и определяли следующие приметы:

если на елках уже много шишек, то год будет урожайным;

дождливый день – к солнечному лету;

гроза – предвестник хорошего урожая;

град предвещает похолодание в ближайшее время;

звездная ночь – ясную погоду в ближайшие дни.

Что нельзя делать 20 мая

Нельзя лениться и скучать. Запрещено ссориться и употреблять нецензурные слова. Не советуют вспоминать что-либо плохое, чтобы не привлечь неудачу. Продолжается нерест, поэтому нельзя ходить на рыбалку.