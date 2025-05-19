Все о 20 мая: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 20 мая
По новому церковному календарю 20 мая в Украине чествуют мучеников Фалалея, Александра и Астерия, обретение мощей святителя Алексея, митрополита Киевского и всея Руси – чудотворца.
Мученик Фалалей был 18-летним юношей, жил в III веке и был схвачен за христианское вероисповедание. Его приказали мучить двум воинам – Александру и Астерию. Но они пожалели юношу, за что тоже были казнены.
Святитель Алексий жил в XIV веке и происходил из черниговского боярского рода. В 1320 году юношей ушел в монахи, а в 1354-м стал митрополитом Киевским и всея Руси. Митрополит отметился своим даром чудотворения. Он лично перевел Евангелие с греческого языка. Написанное рукой митрополита Евангелие хранится в Чудном монастыре.
Какой международный и государственный праздник
День 20 мая богат профессиональными праздниками.
Международный день HR отмечается с 2019 года как профессиональный праздник всех работников сферы.
Всемирный день травматолога введен с целью почтить работу врачей и выразить им благодарность за заботу и важный вклад в жизнь и здоровье людей.
День банковских работников Украины – профессиональный праздник, основанный в 2004 году, призван привлечь внимание к банковской сфере и ее работникам.
День переводчика жестового языка в Украине был основан в 2009 году украинским обществом глухих. Цель инициативы – привлечь внимание к проблемам людей, лишенных слуха, и важности профессии сурдопереводчика для них.
Именины и день ангела 20 мая
По новоюлианскому календарю 20 мая следует поздравить с днем ангела Алексея и Александра.
- Александр – древнее греческое имя, что означает "защитник".
- Алексей также происходит от греческого слова "alex" и трактуется "как защитник".
Народные приметы
20 мая наблюдали за погодой и определяли следующие приметы:
если на елках уже много шишек, то год будет урожайным;
дождливый день – к солнечному лету;
гроза – предвестник хорошего урожая;
град предвещает похолодание в ближайшее время;
звездная ночь – ясную погоду в ближайшие дни.
Что нельзя делать 20 мая
Нельзя лениться и скучать. Запрещено ссориться и употреблять нецензурные слова. Не советуют вспоминать что-либо плохое, чтобы не привлечь неудачу. Продолжается нерест, поэтому нельзя ходить на рыбалку.