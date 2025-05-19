Усе про 20 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
20 травня / Фото: Pixabay
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 20 травня
  2. Яке міжнародне та державне свято
  3. Іменини та день ангела 20 травня
  4. Народні прикмети
  5. Що не можна робити 20 травня

Яке церковне свято завтра, 20 травня

За новим церковним календарем 20 травня в Україні вшановують мучеників Фалалея, Олександра й Астерія, знайдення мощів святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі – чудотворця.

Мученик Фалалей був 18-річним юнаком, що жив у III столітті й був схоплений за християнське віросповідання. Його наказали мучити двом воїнам – Олександру й Астерію. Але вони пожаліли юнака, за що теж були страчені.

Святитель Олексій жив у XIV столітті й походив з чернігівського боярського роду. У 1320 році юнаком пішов у ченці, а у 1354-му став митрополитом Київським і всієї Русі. Митрополит відзначився своїм даром чудотворення. Він особисто переклав Євангеліє з грецької мови. Написане рукою митрополита Євангеліє зберігається у Чудному монастирі.

Яке міжнародне та державне свято

День 20 травня багатий на професійні свята.

Усе про 20 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
З професійним святом / Фото: LIGA.net

Міжнародний день HR відзначається з 2019 року як професійне свято усіх працівників сфери.

Всесвітній день травматолога встановлений з метою вшанувати роботу лікарів і висловити їм подяку за турботу й важливий внесок у життя та здоров’я людей.

День банківських працівників України – професійне свято, що засноване 2004 року, покликане привернути увагу до банківської сфери та роботи її працівників.

День перекладача жестової мови в Україні був заснований 2009 року українським товариством глухих. Метою ініціативи є привернення уваги до проблем людей, позбавлених слуху, й важливості професії сурдоперекладача для них.

Іменини та день ангела 20 травня

За новоюліанським календарем 20 травня слід привітати з днем ангела Олексія та Олександра.

  • Олександр – стародавнє грецьке ім’я, що означає "захисник".
  • Олексій також походить від грецького слова "alex" й трактується як "захисник".
Усе про 20 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 20 травня / Фото: Pixabay

Народні прикмети

20 травня спостерігали за погодою й визначали такі прикмети:

  • якщо на ялинках вже багато шишок, то рік буде врожайним;

  • дощовий день передбачає сонячне літо;

  • гроза – передвісник хорошого врожаю;

  • град віщує похолодання найближчим часом;

  • зоряна ніч – ясну погоду найближчими днями.

Що не можна робити 20 травня

Не можна лінуватися та сумувати. Заборонено сваритися й вживати нецензурні слова. Не радять згадувати щось погане, щоб не привернути невдачу. Триває нерест, тому не можна ходити на риболовлю.

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