Усе про 20 травня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Кого вітати з іменинами та професійним святом завтра і яке свято відзначає церква

20 травня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 20 травня

За новим церковним календарем 20 травня в Україні вшановують мучеників Фалалея, Олександра й Астерія, знайдення мощів святителя Олексія, митрополита Київського і всієї Русі – чудотворця.

Мученик Фалалей був 18-річним юнаком, що жив у III столітті й був схоплений за християнське віросповідання. Його наказали мучити двом воїнам – Олександру й Астерію. Але вони пожаліли юнака, за що теж були страчені.

Святитель Олексій жив у XIV столітті й походив з чернігівського боярського роду. У 1320 році юнаком пішов у ченці, а у 1354-му став митрополитом Київським і всієї Русі. Митрополит відзначився своїм даром чудотворення. Він особисто переклав Євангеліє з грецької мови. Написане рукою митрополита Євангеліє зберігається у Чудному монастирі.

Яке міжнародне та державне свято

День 20 травня багатий на професійні свята.

З професійним святом / Фото: LIGA.net

Міжнародний день HR відзначається з 2019 року як професійне свято усіх працівників сфери.

Всесвітній день травматолога встановлений з метою вшанувати роботу лікарів і висловити їм подяку за турботу й важливий внесок у життя та здоров’я людей.

День банківських працівників України – професійне свято, що засноване 2004 року, покликане привернути увагу до банківської сфери та роботи її працівників.

День перекладача жестової мови в Україні був заснований 2009 року українським товариством глухих. Метою ініціативи є привернення уваги до проблем людей, позбавлених слуху, й важливості професії сурдоперекладача для них.

Іменини та день ангела 20 травня

За новоюліанським календарем 20 травня слід привітати з днем ангела Олексія та Олександра.

Олександр – стародавнє грецьке ім’я, що означає "захисник".

стародавнє грецьке ім’я, що означає "захисник". Олексій також походить від грецького слова "alex" й трактується як "захисник".

Який день ангела 20 травня / Фото: Pixabay

Народні прикмети

20 травня спостерігали за погодою й визначали такі прикмети:

якщо на ялинках вже багато шишок, то рік буде врожайним;

дощовий день передбачає сонячне літо;

гроза – передвісник хорошого врожаю;

град віщує похолодання найближчим часом;

зоряна ніч – ясну погоду найближчими днями.

Що не можна робити 20 травня

Не можна лінуватися та сумувати. Заборонено сваритися й вживати нецензурні слова. Не радять згадувати щось погане, щоб не привернути невдачу. Триває нерест, тому не можна ходити на риболовлю.