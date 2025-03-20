Все о 21 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Праздник 21 марта (Фото: Pixabay)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 21 марта
  2. Именины и день ангела 21 марта
  3. Международный праздник в этот день
  4. Народные приметы на 21 марта
  5. Что нельзя делать 21 марта

Какой церковный праздник завтра, 21 марта

Завтра, 21 марта, по новоюлианскому календарю христианская церковь отмечает день преподобного Якова, епископа Катанского; святителя Кирилла, епископа Катанского; святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

В этот день продолжается Великий пост, а в церквях служится Литургия преждеосвященных даров.

Преподобный Иаков – православный святой, монах, который был епископом Катанским. Про святого сведений немного, о нем писал в "Житиях святых" святитель Дмитрий (Туптало). Известно, что Иаков жил в годы иконоборчества и был ревностным христианином.

Святитель Кирилл был учеником апостола Петра и епископом Катанским в Сицилии. Всю жизнь святой Кирилл проповедовал христианство.

Святитель Фома был дьяконом в Великой Константинопольской церкви. В 607 году был избран Константинопольским патриархом. Прославился как проповедник христианства.

Именины и день ангела 21 марта

По новому церковному календарю в Украине 21 марта день ангела празднуют Яков, Кирилл и Фома.

  • Имя Кирилл происходит из древнегреческого языка и переводится как "господин" или "властитель". 
  • Имя Фома корнями уходит в арамейский язык и трактуется как "близнец" или "имеющий пару". 
  • Яков имеет древнееврейское происхождение, означает – "второй по рождению".
Все о 21 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой день ангела 21 марта (Фото: Pixabay)

Международный праздник в этот день

Всемирный день поэзии установлен ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 21 марта. Цель мероприятия популяризировать поэзию как инструмент культурного развития.

Всемирный день человека с синдромом Дауна был установлен в 2006 году по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна. С 2007 года инициатива приобрела международный статус. День призван обратить внимание на потребности инклюзивного образования и создания инклюзивной среды.

Народные приметы на 21 марта

В народном календаре этого дня:

  • облака на небе предвещают теплую дождливую погоду;
  • если услышали гром — можно ожидать богатый урожай;
  • а комары и мухи на улице означают, что лето придет скоро.

Плохой приметой считалось увидеть падающую звезду.

Что нельзя делать 21 марта

В народных обычаях в этот день запрещали стирать белье. Лучше осторожно обращаться с водой. Поскольку продолжается пост, нельзя есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.

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Нельзя ругаться и спорить с кем-нибудь. Нельзя употреблять алкоголь. Следует воздерживаться от громких развлечений и веселья.

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