Все о 21 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 21 марта (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 21 марта

Завтра, 21 марта, по новоюлианскому календарю христианская церковь отмечает день преподобного Якова, епископа Катанского; святителя Кирилла, епископа Катанского; святителя Фомы, патриарха Константинопольского.

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В этот день продолжается Великий пост, а в церквях служится Литургия преждеосвященных даров.

Преподобный Иаков – православный святой, монах, который был епископом Катанским. Про святого сведений немного, о нем писал в "Житиях святых" святитель Дмитрий (Туптало). Известно, что Иаков жил в годы иконоборчества и был ревностным христианином.

Святитель Кирилл был учеником апостола Петра и епископом Катанским в Сицилии. Всю жизнь святой Кирилл проповедовал христианство.

Святитель Фома был дьяконом в Великой Константинопольской церкви. В 607 году был избран Константинопольским патриархом. Прославился как проповедник христианства.

Именины и день ангела 21 марта

По новому церковному календарю в Украине 21 марта день ангела празднуют Яков, Кирилл и Фома.

Имя Кирилл происходит из древнегреческого языка и переводится как "господин" или "властитель".

Имя Фома корнями уходит в арамейский язык и трактуется как "близнец" или "имеющий пару".

Яков имеет древнееврейское происхождение, означает – "второй по рождению".

Какой день ангела 21 марта (Фото: Pixabay)

Международный праздник в этот день

Всемирный день поэзии установлен ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 21 марта. Цель мероприятия популяризировать поэзию как инструмент культурного развития.

Всемирный день человека с синдромом Дауна был установлен в 2006 году по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна. С 2007 года инициатива приобрела международный статус. День призван обратить внимание на потребности инклюзивного образования и создания инклюзивной среды.

Народные приметы на 21 марта

В народном календаре этого дня:

облака на небе предвещают теплую дождливую погоду;

если услышали гром — можно ожидать богатый урожай;

а комары и мухи на улице означают, что лето придет скоро.

Плохой приметой считалось увидеть падающую звезду.

Что нельзя делать 21 марта

В народных обычаях в этот день запрещали стирать белье. Лучше осторожно обращаться с водой. Поскольку продолжается пост, нельзя есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.

Нельзя ругаться и спорить с кем-нибудь. Нельзя употреблять алкоголь. Следует воздерживаться от громких развлечений и веселья.