Все о 21 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 21 марта
Завтра, 21 марта, по новоюлианскому календарю христианская церковь отмечает день преподобного Якова, епископа Катанского; святителя Кирилла, епископа Катанского; святителя Фомы, патриарха Константинопольского.
В этот день продолжается Великий пост, а в церквях служится Литургия преждеосвященных даров.
Преподобный Иаков – православный святой, монах, который был епископом Катанским. Про святого сведений немного, о нем писал в "Житиях святых" святитель Дмитрий (Туптало). Известно, что Иаков жил в годы иконоборчества и был ревностным христианином.
Святитель Кирилл был учеником апостола Петра и епископом Катанским в Сицилии. Всю жизнь святой Кирилл проповедовал христианство.
Святитель Фома был дьяконом в Великой Константинопольской церкви. В 607 году был избран Константинопольским патриархом. Прославился как проповедник христианства.
Именины и день ангела 21 марта
По новому церковному календарю в Украине 21 марта день ангела празднуют Яков, Кирилл и Фома.
- Имя Кирилл происходит из древнегреческого языка и переводится как "господин" или "властитель".
- Имя Фома корнями уходит в арамейский язык и трактуется как "близнец" или "имеющий пару".
- Яков имеет древнееврейское происхождение, означает – "второй по рождению".
Международный праздник в этот день
Всемирный день поэзии установлен ЮНЕСКО и ежегодно отмечается 21 марта. Цель мероприятия популяризировать поэзию как инструмент культурного развития.
Всемирный день человека с синдромом Дауна был установлен в 2006 году по инициативе Европейской ассоциации синдрома Дауна. С 2007 года инициатива приобрела международный статус. День призван обратить внимание на потребности инклюзивного образования и создания инклюзивной среды.
Народные приметы на 21 марта
В народном календаре этого дня:
- облака на небе предвещают теплую дождливую погоду;
- если услышали гром — можно ожидать богатый урожай;
- а комары и мухи на улице означают, что лето придет скоро.
Плохой приметой считалось увидеть падающую звезду.
Что нельзя делать 21 марта
В народных обычаях в этот день запрещали стирать белье. Лучше осторожно обращаться с водой. Поскольку продолжается пост, нельзя есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца.
Нельзя ругаться и спорить с кем-нибудь. Нельзя употреблять алкоголь. Следует воздерживаться от громких развлечений и веселья.