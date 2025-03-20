Усе про 21 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

21 березня міжнародна спільнота встановила день, присвячений людям, що мають синдром Дауна

Свято 21 березня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 21 березня

Завтра, 21 березня, за новоюліанським календарем церква відзначає день преподобного Якова, єпископа Катанського; святителя Кирила, єпископа Катанського; святителя Фоми, патріарха Константинопольського.

У цей день триває Великий піст, а в церквах служиться Літургія передосвячених дарів.

Преподобний Яків – православний святий, монах, який був єпископом Катанським. Про святого відомостей небагато, про нього писав у "Житіях святих" святитель Димитрій (Туптало). Відомо, що Яків жив в роки іконоборства і був ревним християнином.

Святитель Кирило був учнем апостола Петра, єпископом Катанським у Сицилії. Ціле життя святий Кирило проповідував християнство.

Святитель Фома був дияконом у Великій Константинопольській церкві. У 607 році був обраний патріархом Константинопольським. Прославився як проповідник християнства.

Іменини та день ангела 21 березня

За новим церковним календарем в Україні 21 березня день ангела святкують Яков, Кирило та Фома.

Ім’я Кирило походить з давньогрецької мови та перекладається як "пан" або "володар".

Ім’я Фома корінням сягає в арамейську мову і трактується як "близнюк" або "той, що має пару".

Яків має давньоєврейське походження, означає "другий за народженням".

Який день ангела 21 березня (Фото: Pixabay)

Міжнародне свято у цей день

Всесвітній день поезії встановлений ЮНЕСКО й щорічно відзначається 21 березня. Захід має на меті популяризувати поезію як інструмент культурного розвитку.

Всесвітній день людини з синдромом Дауна був встановлений 2006 року за ініціативою Європейської асоціації синдрому Дауна. З 2007 року ініціатива набула міжнародного статусу. День покликаний звернути увагу на потреби інклюзивної освіти та створенні інклюзивного середовища.

Народні прикмети на 21 березня

У народному календарі цього дня:

хмари на небі віщують теплу дощову погоду;

якщо почули грім — можна чекати багатого урожаю;

а комарі та мухи на вулиці означають, що літо прийде швидко.

Поганою прикметою вважалося побачити зірку, що падає.

Що не можна робити 21 березня

У народних звичаях цього дня забороняли прати білизну. Краще обережно поводитися з водою. Оскільки триває піст, не можна їсти продуктів тваринного походження: м’ясо, молоко, яйця.

Не можна лаятися та сперечатися з кимось. Не можна вживати алкоголь. Слід утримуватися від гучних розваг та веселощів.