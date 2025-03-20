Усе про 21 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Свято 21 березня (Фото: Pixabay)
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 21 березня
  2. Іменини та день ангела 21 березня
  3. Міжнародне свято у цей день
  4. Народні прикмети на 21 березня
  5. Що не можна робити 21 березня

Яке церковне свято завтра, 21 березня

Завтра, 21 березня, за новоюліанським календарем  церква відзначає день преподобного Якова, єпископа Катанського; святителя Кирила, єпископа Катанського; святителя Фоми, патріарха Константинопольського.

У цей день триває Великий піст, а в церквах служиться Літургія передосвячених дарів.

Преподобний Яків – православний святий, монах, який був єпископом Катанським. Про святого відомостей небагато, про нього писав у "Житіях святих" святитель Димитрій (Туптало). Відомо, що Яків жив в роки іконоборства і був ревним християнином. 

Святитель Кирило був учнем апостола Петра, єпископом Катанським у Сицилії. Ціле життя святий Кирило проповідував християнство. 

Святитель Фома був дияконом у Великій Константинопольській церкві. У 607 році був обраний патріархом Константинопольським. Прославився як проповідник християнства.

Іменини та день ангела 21 березня

За новим церковним календарем в Україні 21 березня день ангела святкують Яков, Кирило та Фома.

  • Ім’я Кирило походить з давньогрецької мови та перекладається як "пан" або "володар". 
  • Ім’я Фома корінням сягає в арамейську мову і трактується як "близнюк" або "той, що має пару". 
  • Яків має давньоєврейське походження, означає "другий за народженням".
Усе про 21 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Який день ангела 21 березня (Фото: Pixabay)

Міжнародне свято у цей день

Всесвітній день поезії встановлений ЮНЕСКО й щорічно відзначається 21 березня. Захід має на меті популяризувати поезію як інструмент культурного розвитку.

Всесвітній день людини з синдромом Дауна був встановлений 2006 року за ініціативою Європейської асоціації синдрому Дауна. З 2007 року ініціатива набула міжнародного статусу. День покликаний звернути увагу на потреби інклюзивної освіти та створенні інклюзивного середовища.

Народні прикмети на 21 березня

У народному календарі цього дня:

  • хмари на небі віщують теплу дощову погоду;
  • якщо почули грім — можна чекати багатого урожаю;
  • а комарі та мухи на вулиці означають, що літо прийде швидко.

Поганою прикметою вважалося побачити зірку, що падає.

Що не можна робити 21 березня

У народних звичаях цього дня забороняли прати білизну. Краще обережно поводитися з водою. Оскільки триває піст, не можна їсти продуктів тваринного походження: м’ясо, молоко, яйця.

Меню на Великий піст: рецепти пісних страв на кожен день

Не можна лаятися та сперечатися з кимось. Не можна вживати алкоголь. Слід утримуватися від гучних розваг та веселощів.

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