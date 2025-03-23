Все о 24 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Какой праздник 24 марта (Фото: Pixabay)

Какой церковный праздник завтра, 24 марта

По Новоюлианскому церковному календарю 24 марта церковь отмечает начало четвертой седмицы Великого поста, а также Предпразднество Благовещения. В этот день почитаются святитель Артемий Солунский, Преподобный Захарий Постник и преподобный Иаков Катанский.

Захарий Постник был монахом Печерского монастыря в конце XIII – в начале XIV века. Отличился строгим постом, которого придерживался на протяжении жизни. Мощи монаха хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Святитель Артемий родился и жил в Селевкии, в Малой Азии, во времена проповедования апостолами веры Христовой. Артемий был ревностным учеником апостола Павла, посетившего их город. Он и назначил Артемия епископом Селевкийским. Также называют епископом Солунским.

Мученик Иаков пострадал за чествование икон во времена иконоборчества. По приказу греческого царя Льва Армянина, Якова вместе с другими христианами арестовали и отдали на пытки. Когда царь был убит, Иакова отпустили. Святой добрался до своего монастыря в Царьграде и через несколько дней умер.

День ангела 24 марта (Фото: Pixabay)

Именины и день ангела 24 марта

24 марта по новому церковному календарю в Украине именины празднуют Яков и Артем.

Яков – славянское имя древнееврейского происхождения, которое можно перевести как "второй по рождению".

Имя Артем имеет древнегреческое происхождение и означает "несокрушимый".

Международный праздник в этот день

Всеукраинский день борьбы с туберкулезом установлен в Украине 24 марта. В этот день весь мир отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Инициатива имеет целью привлечь внимание к проблеме заболеваемости, методам лечения и поддержке больных.

Международный день борьбы с депрессией, установленный в этот день, имеет целью повысить уровень осведомленности о таком явлении, как депрессия, и распространить методы профилактики и борьбы с ней.

Народные приметы на 24 марта

В народном календаре к 24 марта следующие приметы:

если журавли летят низко над землей, будет дождь;

сильные холодные ветры предвещают теплую весну;

если же ветер дует с севера, то июнь будет дождливым;

а вороны на земле предвещают новые похолодания.

Наши предки всегда наблюдали за природой, поэтому каждый день примечали какие-то особенности, которые связывали с погодой.

Что нельзя делать 24 марта

Продолжается пост и подготовка к Благовещению, поэтому в этот день нельзя делать тяжелую работу, стирать, шить и прясть. Нельзя в пост ссориться и ругаться. Запрещено пить алкоголь.

Запрещается есть продукты животного происхождения и устраивать шумные развлечения. Однако на Благовещение можно готовить рыбные блюда, поскольку в этот большой праздник разрешено есть рыбу.