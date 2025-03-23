Все о 24 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой праздник 24 марта (Фото: Pixabay)
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 24 марта
  2. Именины и день ангела 24 марта
  3. Международный праздник в этот день
  4. Народные приметы на 24 марта
  5. Что нельзя делать 24 марта

Какой церковный праздник завтра, 24 марта

По Новоюлианскому церковному календарю 24 марта церковь отмечает начало четвертой седмицы Великого поста, а также Предпразднество Благовещения. В этот день почитаются святитель Артемий Солунский, Преподобный Захарий Постник и преподобный Иаков Катанский.

Захарий Постник был монахом Печерского монастыря в конце XIII – в начале XIV века. Отличился строгим постом, которого придерживался на протяжении жизни. Мощи монаха хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Святитель Артемий родился и жил в Селевкии, в Малой Азии, во времена проповедования апостолами веры Христовой. Артемий был ревностным учеником апостола Павла, посетившего их город. Он и назначил Артемия епископом Селевкийским. Также называют епископом Солунским.

Мученик Иаков пострадал за чествование икон во времена иконоборчества. По приказу греческого царя Льва Армянина, Якова вместе с другими христианами арестовали и отдали на пытки. Когда царь был убит, Иакова отпустили. Святой добрался до своего монастыря в Царьграде и через несколько дней умер.

Все о 24 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
День ангела 24 марта (Фото: Pixabay)

Именины и день ангела 24 марта

24 марта по новому церковному календарю в Украине именины празднуют Яков и Артем.

  • Яков – славянское имя древнееврейского происхождения, которое можно перевести как "второй по рождению".
  • Имя Артем имеет древнегреческое происхождение и означает "несокрушимый".

Международный праздник в этот день

Всеукраинский день борьбы с туберкулезом установлен в Украине 24 марта. В этот день весь мир отмечает Всемирный день борьбы с туберкулезом. Инициатива имеет целью привлечь внимание к проблеме заболеваемости, методам лечения и поддержке больных.

Международный день борьбы с депрессией, установленный в этот день, имеет целью повысить уровень осведомленности о таком явлении, как депрессия, и распространить методы профилактики и борьбы с ней.

Народные приметы на 24 марта

В народном календаре к 24 марта следующие приметы:

  • если журавли летят низко над землей, будет дождь;
  • сильные холодные ветры предвещают теплую весну;
  • если же ветер дует с севера, то июнь будет дождливым;
  • а вороны на земле предвещают новые похолодания.

Наши предки всегда наблюдали за природой, поэтому каждый день примечали какие-то особенности, которые связывали с погодой.

Что нельзя делать 24 марта

Продолжается пост и подготовка к Благовещению, поэтому в этот день нельзя делать тяжелую работу, стирать, шить и прясть. Нельзя в пост ссориться и ругаться. Запрещено пить алкоголь.

Запрещается есть продукты животного происхождения и устраивать шумные развлечения. Однако на Благовещение можно готовить рыбные блюда, поскольку в этот большой праздник разрешено есть рыбу.

Читайте также
Благовещение 2025: новая дата, народные традиции и запреты
Когда можно есть рыбу в пост и какие рыбные блюда приготовить
24 мартадень ангелацерковный праздниккакой сегодня праздник