Усе про 24 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке свято 24 березня (Фото: Pixabay)
Зміст:
  1. Яке церковне свято завтра, 24 березня
  2. Іменини та день ангела 24 березня
  3. Міжнародне свято у цей день
  4. Народні прикмети на 24 березня
  5. Що не можна робити 24 березня

Яке церковне свято завтра, 24 березня

За Новоюліанським церковним календарем 24 березня церква відзначає початок четвертої седмиці Великого посту, а також Передсвято Благовіщення. Цього дня вшановуються святитель Артемій Солунський, Преподобний Захарій Постник та преподобний Яків Катанський.

Захарій Постник був ченцем Печерського монастиря в кінці XIII – на початку XIV століття. Відзначився суворим постом, якого дотримувався впродовж життя. Мощі ченця зберігаються в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Святитель Артемій народився та жив у Селевкії, в Малій Азії, в часи проповідування апостолами віри Христової. Артемій був ревним учнем апостола Павла, що завітав до їхнього міста. Він же й призначив Артемія єпископом Селевкійським. Також називають єпископом Солунським.

Мученик Яків постраждав за вшанування ікон у часи іконоборства. За наказом грецького царя Лева Вірменина, Якова разом з іншими християнами заарештували й віддали на тортури. Коли царя було вбито, Якова відпустили. Святий дістався свого монастиря в Царгороді й за кілька днів помер.

Усе про 24 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
День ангела 24 березня (Фото: Pixabay)

Іменини та день ангела 24 березня

24 березня за новим церковним календарем в Україні іменини святкують Яків та Артем.

  • Яків – слов’янське ім’я давньоєврейського походження, яке можна перекласти як "другий за народженням".
  • Ім'я Артем має давньогрецьке походження й означає "незламний".

Міжнародне свято у цей день

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз встановлений в Україні 24 березня. Цього дня весь світ відзначає Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ініціатива має на меті привернути увагу до проблеми захворюваності, методів лікування та підтримки хворих.

Міжнародний день боротьби з депресією, встановлений цього дня, має на меті підвищити рівень обізнаності про таке явище, як депресія, та поширити методи профілактики та боротьби з нею.

Народні прикмети на 24 березня

У народному календарі до 24 березня такі прикмети:

  • якщо журавлі летять низько над землею, буде дощ;
  • сильні холодні вітри віщують теплу весну;
  • якщо ж вітер дме з півночі, то червень буде дощовим;
  • а ворони на землі передбачають нові похолодання.

Наші пращури завжди спостерігали за природою, саме тому до кожного дня зауважували якісь особливості, які пов’язували з погодою.

Що не можна робити 24 березня

Триває піст та підготовка до Благовіщення, тому цього дня не можна робити важку роботу, прати, шити та прясти. Не можна у піст сваритися та лаятися. Заборонено пити алкоголь.

Заборонено їсти продукти тваринного походження та влаштовувати гучні розваги. Проте на саме Благовіщення можна готувати рибні страви, оскільки у це велике свято дозволено їсти рибу.

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