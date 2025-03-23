Усе про 24 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Яке свято 24 березня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 24 березня

За Новоюліанським церковним календарем 24 березня церква відзначає початок четвертої седмиці Великого посту, а також Передсвято Благовіщення. Цього дня вшановуються святитель Артемій Солунський, Преподобний Захарій Постник та преподобний Яків Катанський.

Захарій Постник був ченцем Печерського монастиря в кінці XIII – на початку XIV століття. Відзначився суворим постом, якого дотримувався впродовж життя. Мощі ченця зберігаються в Дальніх печерах Києво-Печерської лаври.

Святитель Артемій народився та жив у Селевкії, в Малій Азії, в часи проповідування апостолами віри Христової. Артемій був ревним учнем апостола Павла, що завітав до їхнього міста. Він же й призначив Артемія єпископом Селевкійським. Також називають єпископом Солунським.

Мученик Яків постраждав за вшанування ікон у часи іконоборства. За наказом грецького царя Лева Вірменина, Якова разом з іншими християнами заарештували й віддали на тортури. Коли царя було вбито, Якова відпустили. Святий дістався свого монастиря в Царгороді й за кілька днів помер.

День ангела 24 березня (Фото: Pixabay)

Іменини та день ангела 24 березня

24 березня за новим церковним календарем в Україні іменини святкують Яків та Артем.

Яків – слов’янське ім’я давньоєврейського походження, яке можна перекласти як "другий за народженням".

Ім'я Артем має давньогрецьке походження й означає "незламний".

Міжнародне свято у цей день

Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз встановлений в Україні 24 березня. Цього дня весь світ відзначає Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Ініціатива має на меті привернути увагу до проблеми захворюваності, методів лікування та підтримки хворих.

Міжнародний день боротьби з депресією, встановлений цього дня, має на меті підвищити рівень обізнаності про таке явище, як депресія, та поширити методи профілактики та боротьби з нею.

Народні прикмети на 24 березня

У народному календарі до 24 березня такі прикмети:

якщо журавлі летять низько над землею, буде дощ;

сильні холодні вітри віщують теплу весну;

якщо ж вітер дме з півночі, то червень буде дощовим;

а ворони на землі передбачають нові похолодання.

Наші пращури завжди спостерігали за природою, саме тому до кожного дня зауважували якісь особливості, які пов’язували з погодою.

Що не можна робити 24 березня

Триває піст та підготовка до Благовіщення, тому цього дня не можна робити важку роботу, прати, шити та прясти. Не можна у піст сваритися та лаятися. Заборонено пити алкоголь.

Заборонено їсти продукти тваринного походження та влаштовувати гучні розваги. Проте на саме Благовіщення можна готувати рибні страви, оскільки у це велике свято дозволено їсти рибу.