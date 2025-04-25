Все о 26 апреля: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 26 апреля
Церковь по новоюлианскому календарю также отмечает день священномученика Василия Амасийского и праведной Глафиры.
Мученик Василий Амасийский жил в IV веке и был епископом в городе Амасия в Малой Азии. Был заключен по приказу императора Лициния. Отказался поклониться языческим богам, поэтому был обезглавлен мечом. Тело святого бросили в море. Другие христиане нашли тело святого и похоронили в церкви, которую он сам построил.
Праведная Глафира была служанкой супруги правителя Лициния. Император хотел соблазнить Глафиру, но девушка, получив поддержку и помощь царицы, бежала в город Амасия. Там она осталась со святителем Василием и все свои деньги, что получила от царицы, отдала на строительство христианского храма. Глафира умерла в 322 году в городе Амасия.
Именины и день ангела 26 апреля
По новому церковному календарю в Украине 26 апреля следует поздравить с днем ангела Василия и Глафиру.
- Глафира – древнегреческое имя, что означает "изящная", "благородная" и "красивая".
- Василий тоже происходит из Греции, имя появилось во время персидских войн, значит "персидский царь".
Народные традиции и приметы
Продолжается Пасхальная неделя. В Светлую субботу или на следующий день, на Антипасху, служится особая служба в церкви. Священный хлеб – артос, который был в храме с самого воскресенья Пасхи, — раздается верующим.
В этот период еще продолжается праздник, поются гаивки, пекутся паски и готовятся пасхальные яйца. Люди приветствуют друг друга: "Христос воскрес!"
День 26 апреля имеет следующие народные приметы:
теплый погожий день прогнозирует хороший урожай овощей;
дождливая погода предвещает хороший урожай зерновых;
ласточки уже прилетели и вьют гнезда — лето будет урожайным;
а если услышать кукушку, то скоро ждать потепления.
В субботу уже готовятся поминать умерших. Поминки же происходят на следующий день, в Фомино воскресенье. Хозяйки пекут паски, которые возьмут на кладбище.
Что нельзя делать 26 апреля
Продолжается праздничная Пасхальная неделя. По народным обычаям не рекомендуется тяжело работать, а также:
шить, вышивать и заниматься рукоделием;
грустить и плакать;
ссориться и злословить.