Усе про 26 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 26 квітня
Церква за новоюліанським календарем також відзначає день священномученика Василія Амасійського та праведної Глафіри.
Мученик Василій Амасійський жив у IV столітті й був єпископом у місті Амасія в Малій Азії. Був ув’язнений за наказом імператора Ліцинія. Відмовився поклонитися язичницьким богам, через те був обезголовлений мечем. Тіло святого кинули в море. Інші християни знайшли тіло святого й поховали у церкві, яку він сам збудував.
Праведна Глафіра була служницею дружини імператора Ліцинія. Імператор хотів спокусити Глафіру, але дівчина, отримавши підтримку й допомогу цариці, втекла до міста Амасія. Там вона залишилася зі святителем Василієм і всі свої гроші, що отримала від цариці, віддала на спорудження християнського храму. Глафіра померла 322 року в місті Амасії.
Іменини та день ангела 26 квітня
За новим церковним календарем в Україні 26 квітня слід привітати з днем ангела Василя та Глафіру.
- Глафіра — давньогрецьке ім’я, що означає "витончена", "благородна" та "красива".
- Василь також походить з Греції, ім’я з’явилося під час перських війн, означає "перський цар".
Народні традиції та прикмети
Триває Великодній тиждень. У Світлу суботу або наступного дня, на Антипасху, служиться особлива служба у церкві. Священний хліб – артос, що був у храмі від самої неділі Великодня, — роздається вірянам.
У цей період ще триває свято, співаються гаївки, печуться паски та готуються крашанки. Люди вітають один одного: "Христос воскрес!"
День 26 квітня має такі народні прикмети:
теплий погожий день прогнозує хороший урожай овочів;
дощова погода віщує добрий урожай зернових;
якщо ластівки вже прилетіли й в’ють гнізда — літо буде урожайним;
якщо почути зозулю, то скоро чекати потепління.
У суботу вже готуються поминати померлих. Поминки ж відбуваються наступного дня, у Фомину неділю. Господині печуть паски, що візьмуть на кладовище.
Що не можна робити 26 квітня
Триває святковий Великодній тиждень. За народними звичаями не рекомендовано важко працювати, а також:
- шити, вишивати та займатися рукоділлям;
сумувати та плакати;
сваритися та лихословити.