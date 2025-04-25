Усе про 26 квітня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 26 квітня (Фото: Pixabay)

Яке церковне свято завтра, 26 квітня

Церква за новоюліанським календарем також відзначає день священномученика Василія Амасійського та праведної Глафіри.

Мученик Василій Амасійський жив у IV столітті й був єпископом у місті Амасія в Малій Азії. Був ув’язнений за наказом імператора Ліцинія. Відмовився поклонитися язичницьким богам, через те був обезголовлений мечем. Тіло святого кинули в море. Інші християни знайшли тіло святого й поховали у церкві, яку він сам збудував.

Праведна Глафіра була служницею дружини імператора Ліцинія. Імператор хотів спокусити Глафіру, але дівчина, отримавши підтримку й допомогу цариці, втекла до міста Амасія. Там вона залишилася зі святителем Василієм і всі свої гроші, що отримала від цариці, віддала на спорудження християнського храму. Глафіра померла 322 року в місті Амасії.

Іменини та день ангела 26 квітня

За новим церковним календарем в Україні 26 квітня слід привітати з днем ангела Василя та Глафіру.

Глафіра — давньогрецьке ім’я, що означає "витончена", "благородна" та "красива".

— давньогрецьке ім’я, що означає "витончена", "благородна" та "красива". Василь також походить з Греції, ім’я з’явилося під час перських війн, означає "перський цар".

Який день ангела 26 квітня (Фото: Pixabay)

Народні традиції та прикмети

Триває Великодній тиждень. У Світлу суботу або наступного дня, на Антипасху, служиться особлива служба у церкві. Священний хліб – артос, що був у храмі від самої неділі Великодня, — роздається вірянам.

У цей період ще триває свято, співаються гаївки, печуться паски та готуються крашанки. Люди вітають один одного: "Христос воскрес!"

День 26 квітня має такі народні прикмети:

теплий погожий день прогнозує хороший урожай овочів;

дощова погода віщує добрий урожай зернових;

якщо ластівки вже прилетіли й в’ють гнізда — літо буде урожайним;

якщо почути зозулю, то скоро чекати потепління.

У суботу вже готуються поминати померлих. Поминки ж відбуваються наступного дня, у Фомину неділю. Господині печуть паски, що візьмуть на кладовище.

Що не можна робити 26 квітня

Триває святковий Великодній тиждень. За народними звичаями не рекомендовано важко працювати, а також: