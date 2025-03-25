Все о 26 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Праздник 26 марта / Фото: Pixabay
Содержание:
  1. Какой церковный праздник завтра, 26 марта
  2. Именины и день ангела 26 марта
  3. Государственный праздник в этот день
  4. Народные приметы на Благовестника
  5. Что нельзя делать 26 марта

Какой церковный праздник завтра, 26 марта

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине, 26 марта церковь отмечает Собор архангела Гавриила и ведение праздника Благовещения.

Также в этот день чествуются священномученик Ириней Сирмийский, мученики Вафусий, Верк и другие; мученицы Анна, Алла, Лариса, преподобный Василий Новый Константинопольский.

Архангел Гавриил за библейскими учениями относится к высшим ангелам. Именно Гавриил принес известие Деве Марии о ее зачатии и ее Божьей миссии. Архангела Гавриила христиане чествуют дважды в год, его также называют левой рукой Бога.

Священномученик Ириней погиб за христианскую веру в конце третьего – начале четвертого века в городе Сирмий, на территории современной Сербии.

Святые мученики Готтфские были сожжены вместе в христианском храме в конце четвертого века. По приказу правителя 308 христиан были подожжены в храме.

Преподобный Василий жил в десятом веке и был отшельником. Выжил после пыток и прославился даром исцеления в Константинополе. Именем "Новый" его стали называть последователи, чтобы отличить от живших до него святых, имевших такое же имя.

Все о 26 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой День ангела 26 марта / Фото: Pixabay

Именины и день ангела 26 марта

В Украине по новому церковному календарю 26 марта с именинами поздравляем Анну, Ларису и Василия.

  • Имя Анна происходит из древнееврейского языка и означает "милосердная" или "благотворительница".
  • Лариса происходит из греческого языка, по древнегреческим мифам так звали нимфу.
  • Имя Василий происходит из греческого языка, возникло во время персидских войн и переводится как "персидский царь".
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Государственный праздник в этот день

День национальной гвардии Украины отмечается с 2015 года. Инициатива призвана отметить важную роль служащих всех подразделений Национальной Гвардии в защите границ Украины, национальных интересов и безопасности граждан.

Народные приметы на Благовестника

В народных традициях сохранилось несколько погодных примет:

  • северный ветер предвещает холодную весну;
  • яркое солнце предвещает солнечную погоду на следующие недели;
  • если закат яркий, то придут сильные ветры.

Для пчеловодов цветение ивы в этот период означало, что уже пора выставлять ульи на пасеку.

Все о 26 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
26 марта – Гавриила / Фото: Pixabay

Что нельзя делать 26 марта

26 марта в народе чтят праздник Благовестника. Так называют архангела Гавриила. Его считали властелином молнии. По преданию, на Благовестника просыпаются гром и молния после зимнего сна.

В этот день хозяева освящали в церкви зерно на посевы. С 26 марта уже можно сеять ранние яровые зерновые: овес, ячмень и яровую пшеницу.

На Благовестника нельзя:

  • ссориться, злиться и злословить;
  • есть мясо, молоко и яйца, поскольку продолжается Пасхальный пост;
  • развлекаться и устраивать громкие гулянья;
  • прясть, шить и вышивать.
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