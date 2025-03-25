Все о 26 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 26 марта
По новоюлианскому календарю, действующему в Украине, 26 марта церковь отмечает Собор архангела Гавриила и ведение праздника Благовещения.
Также в этот день чествуются священномученик Ириней Сирмийский, мученики Вафусий, Верк и другие; мученицы Анна, Алла, Лариса, преподобный Василий Новый Константинопольский.
Архангел Гавриил за библейскими учениями относится к высшим ангелам. Именно Гавриил принес известие Деве Марии о ее зачатии и ее Божьей миссии. Архангела Гавриила христиане чествуют дважды в год, его также называют левой рукой Бога.
Священномученик Ириней погиб за христианскую веру в конце третьего – начале четвертого века в городе Сирмий, на территории современной Сербии.
Святые мученики Готтфские были сожжены вместе в христианском храме в конце четвертого века. По приказу правителя 308 христиан были подожжены в храме.
Преподобный Василий жил в десятом веке и был отшельником. Выжил после пыток и прославился даром исцеления в Константинополе. Именем "Новый" его стали называть последователи, чтобы отличить от живших до него святых, имевших такое же имя.
Именины и день ангела 26 марта
В Украине по новому церковному календарю 26 марта с именинами поздравляем Анну, Ларису и Василия.
- Имя Анна происходит из древнееврейского языка и означает "милосердная" или "благотворительница".
- Лариса происходит из греческого языка, по древнегреческим мифам так звали нимфу.
- Имя Василий происходит из греческого языка, возникло во время персидских войн и переводится как "персидский царь".
Государственный праздник в этот день
День национальной гвардии Украины отмечается с 2015 года. Инициатива призвана отметить важную роль служащих всех подразделений Национальной Гвардии в защите границ Украины, национальных интересов и безопасности граждан.
Народные приметы на Благовестника
В народных традициях сохранилось несколько погодных примет:
- северный ветер предвещает холодную весну;
- яркое солнце предвещает солнечную погоду на следующие недели;
- если закат яркий, то придут сильные ветры.
Для пчеловодов цветение ивы в этот период означало, что уже пора выставлять ульи на пасеку.
Что нельзя делать 26 марта
26 марта в народе чтят праздник Благовестника. Так называют архангела Гавриила. Его считали властелином молнии. По преданию, на Благовестника просыпаются гром и молния после зимнего сна.
В этот день хозяева освящали в церкви зерно на посевы. С 26 марта уже можно сеять ранние яровые зерновые: овес, ячмень и яровую пшеницу.
На Благовестника нельзя:
- ссориться, злиться и злословить;
- есть мясо, молоко и яйца, поскольку продолжается Пасхальный пост;
- развлекаться и устраивать громкие гулянья;
- прясть, шить и вышивать.