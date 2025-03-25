Все о 26 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 26 марта / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 26 марта

По новоюлианскому календарю, действующему в Украине, 26 марта церковь отмечает Собор архангела Гавриила и ведение праздника Благовещения.

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Также в этот день чествуются священномученик Ириней Сирмийский, мученики Вафусий, Верк и другие; мученицы Анна, Алла, Лариса, преподобный Василий Новый Константинопольский.

Архангел Гавриил за библейскими учениями относится к высшим ангелам. Именно Гавриил принес известие Деве Марии о ее зачатии и ее Божьей миссии. Архангела Гавриила христиане чествуют дважды в год, его также называют левой рукой Бога.

Священномученик Ириней погиб за христианскую веру в конце третьего – начале четвертого века в городе Сирмий, на территории современной Сербии.

Святые мученики Готтфские были сожжены вместе в христианском храме в конце четвертого века. По приказу правителя 308 христиан были подожжены в храме.

Преподобный Василий жил в десятом веке и был отшельником. Выжил после пыток и прославился даром исцеления в Константинополе. Именем "Новый" его стали называть последователи, чтобы отличить от живших до него святых, имевших такое же имя.

Какой День ангела 26 марта / Фото: Pixabay

Именины и день ангела 26 марта

В Украине по новому церковному календарю 26 марта с именинами поздравляем Анну, Ларису и Василия.

Имя Анна происходит из древнееврейского языка и означает "милосердная" или "благотворительница".

Лариса происходит из греческого языка, по древнегреческим мифам так звали нимфу.

Имя Василий происходит из греческого языка, возникло во время персидских войн и переводится как "персидский царь".

Государственный праздник в этот день

День национальной гвардии Украины отмечается с 2015 года. Инициатива призвана отметить важную роль служащих всех подразделений Национальной Гвардии в защите границ Украины, национальных интересов и безопасности граждан.

Народные приметы на Благовестника

В народных традициях сохранилось несколько погодных примет:

северный ветер предвещает холодную весну;

яркое солнце предвещает солнечную погоду на следующие недели;

если закат яркий, то придут сильные ветры.

Для пчеловодов цветение ивы в этот период означало, что уже пора выставлять ульи на пасеку.

26 марта – Гавриила / Фото: Pixabay

Что нельзя делать 26 марта

26 марта в народе чтят праздник Благовестника. Так называют архангела Гавриила. Его считали властелином молнии. По преданию, на Благовестника просыпаются гром и молния после зимнего сна.

В этот день хозяева освящали в церкви зерно на посевы. С 26 марта уже можно сеять ранние яровые зерновые: овес, ячмень и яровую пшеницу.

На Благовестника нельзя: