Усе про 26 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

26 березня в Україні відзначаємо День Національної гвардії

Свято 26 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 26 березня

За новоюліанським календарем, що діє в Україні, 26 березня церква відзначає Собор архангела Гавриїла та відання свята Благовіщення.

Також цього дня вшановуються священномученик Іриней Сирмійський, мученики Вафусій, Верк та інші; мучениці Анна, Алла, Лариса, преподобний Василь Новий Константинопольський.

Архангел Гавриїл за біблійними ученнями входить до найвищих ангелів. Саме Гавриїл приніс звістку Діві Марії про її зачаття та її Божу місію. Архангела Гавриїла християни вшановують двічі на рік, його також називають лівою рукою Бога.

Священномученик Іриней загинув за християнську віру наприкінці третього – на початку четвертого століття у місті Сирмій, на території сучасної Сербії.

Святі мученики Готфські були спалені разом у християнському храмі наприкінці четвертого століття. За наказом правителя 308 християн були підпалені у храмі.

Преподобний Василій жив у десятому столітті й був пустельником. Вижив після тортур і прославився даром зцілення у Константинополі. Ім’ям "Новий" його стали називати наступники, щоб відрізнити від святих, які жили до нього й мали таке саме ім’я.

Який День ангела 26 березня / Фото: Pixabay

Іменини та день ангела 26 березня

В Україні за новим церковним календарем 26 березня з іменинами вітаємо Анну, Ларису та Василя.

Ім’я Анна походить з давньоєврейської мови й означає "милосердна" або "благодійниця".

Лариса походить із грецької мови, за давньогрецькими міфами так звали німфу.

Ім’я Василь походить із грецької мови, виникло під час перських війн і перекладається як "перський цар".

Державне свято у цей день

День Національної гвардії України відзначається з 2015 року. Ініціатива покликана відзначити важливу роль службовців усіх підрозділів Національної Гвардії у захисті кордонів України, національних інтересів і безпеки громадян.

Народні прикмети на Благовісника

У народних традиціях збереглося кілька погодних прикмет:

північний вітер передбачає холодну весну;

яскраве сонце віщує про сонячну погоду на наступні тижні;

якщо захід сонця яскравий, то прийдуть сильні вітри.

Для пасічників цвітіння верби в цей період означало, що вже час виставляти вулики на пасіку.

26 березня – Гавриїла / Фото: Pixabay

Що не можна робити 26 березня

26 березня в народі вшановують свято Благовісника. Так називають архангела Гавриїла. Його вважали володарем блискавки. За переказами, на Благовісника прокидаються грім і блискавка після зимового сну.

У цей день господарі освячували в церкві зерно на посіви. З 26 березня вже можна сіяти ранні ярі зернові: овес, ячмінь і яру пшеницю.

На Благовісника не можна: