Все о 28 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать

Праздник 28 марта / Фото: Pixabay

Какой церковный праздник завтра, 28 марта

Завтра, 28 марта, по новому календарю в Украине церковь чествует преподобного Иллариона Нового Пеликитского, преподобного Стефана Чудотворца Триглийского, мученика Бояна – князя Болгарского, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского.

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Преподобный Евстратий родился в Киеве в зажиточной семье в XI веке. Взрослым юноша избрал монашескую жизнь раздав свое наследство нищим. Многие годы Евстратий провел в Печерском монастыре. Пока не напали поляне на Киев, тогда монаха вместе с другими отвезли в Корсунь и отдали в рабство хозяину не христианину.

Хозяин заставлял своих рабов отречься от Христа и поэтому морил голодом. Многие рабы умерли, а Евстратий, имея привычку поститься, выжил. Тогда его распяли на кресте, а хозяин собственноручно проткнул святого копьем. Мощи преподобного Евстратия хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Преподобный Илларион Новый за монашеские подвиги и ревностное служение Господу был назначен игуменом Пеликитского монастыря. В 754 году во время иконоборчества в монастырь ворвались воины. Иллариона убили вместе со многими другими монахами. Преподобный оставил после себя духовные произведения и наставления.

Преподобный Стефан Чудотворец с ранней юности служил Господу и за верность был поставлен настоятелем Триглийского монастыря. Во времена иконоборчества игумена арестовали и отправили в тюрьму. Вскоре святой умер от истощения и болезней.

Болгарский князь Боян считается первым болгарским святым. Боян был родным братом правителя хана Маламира. Но его брат не разделял веры во Христа и требовал от Бояна отречься от Бога. За отказ хан приказал казнить брата. Мученик Боян почитается всеми православными.

Какой день ангела 28 марта / Фото: Pixabay

Именины и день ангела 28 марта

По новоюлианскому календарю 28 марта именины празднуют Стефан, или Степан, Илларион и Евстратий. Все имена происходят из греческого языка.

Имя Стефан означает "диадема", или "венок". Илларион тоже происходит из Греции и значит "веселый". Евстратий трактуется как "хороший воин".

Международный праздник в этот день

Всемирный день историка отмечает международное сообщество 28 марта. Профессиональный праздник чтит всех ученых и преподавателей истории по всему миру, а также отмечает важную роль истории как науки в общественной жизни и построении будущего.

День рождения стиральной машины отмечается 28 марта, поскольку именно в этот день был запатентован ее прототип. Изобретатель Джеймс Кинг в 1851 году запатентовал свое изобретение, которое впоследствии путем усовершенствования и эволюции превратилось в современную стиральную машину.

Народные приметы

По народным верованиям в этот день:

дождь означает богатый урожай;

если гуси и лебеди купаются в ручьях – будут дожди;

туман утром предсказывает богатый урожай овощей и фруктов;

яркий закат обещает сухую погоду на несколько дней.

В народе считалось плохой идеей рассказать в этот день кому-то свой секрет. Тогда удержать его не удастся и узнают все.

Что нельзя делать 28 марта

Запрещено употреблять алкоголь, спорить и ссориться. Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца. Нельзя также устраивать вечеринки и очень громко развлекаться.