Все о 28 марта: какой праздник, день ангела и что нельзя делать
Какой церковный праздник завтра, 28 марта
Завтра, 28 марта, по новому календарю в Украине церковь чествует преподобного Иллариона Нового Пеликитского, преподобного Стефана Чудотворца Триглийского, мученика Бояна – князя Болгарского, преподобномученика Евстратия Киево-Печерского.
Преподобный Евстратий родился в Киеве в зажиточной семье в XI веке. Взрослым юноша избрал монашескую жизнь раздав свое наследство нищим. Многие годы Евстратий провел в Печерском монастыре. Пока не напали поляне на Киев, тогда монаха вместе с другими отвезли в Корсунь и отдали в рабство хозяину не христианину.
Хозяин заставлял своих рабов отречься от Христа и поэтому морил голодом. Многие рабы умерли, а Евстратий, имея привычку поститься, выжил. Тогда его распяли на кресте, а хозяин собственноручно проткнул святого копьем. Мощи преподобного Евстратия хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.
Преподобный Илларион Новый за монашеские подвиги и ревностное служение Господу был назначен игуменом Пеликитского монастыря. В 754 году во время иконоборчества в монастырь ворвались воины. Иллариона убили вместе со многими другими монахами. Преподобный оставил после себя духовные произведения и наставления.
Преподобный Стефан Чудотворец с ранней юности служил Господу и за верность был поставлен настоятелем Триглийского монастыря. Во времена иконоборчества игумена арестовали и отправили в тюрьму. Вскоре святой умер от истощения и болезней.
Болгарский князь Боян считается первым болгарским святым. Боян был родным братом правителя хана Маламира. Но его брат не разделял веры во Христа и требовал от Бояна отречься от Бога. За отказ хан приказал казнить брата. Мученик Боян почитается всеми православными.
Именины и день ангела 28 марта
По новоюлианскому календарю 28 марта именины празднуют Стефан, или Степан, Илларион и Евстратий. Все имена происходят из греческого языка.
Имя Стефан означает "диадема", или "венок". Илларион тоже происходит из Греции и значит "веселый". Евстратий трактуется как "хороший воин".
Международный праздник в этот день
Всемирный день историка отмечает международное сообщество 28 марта. Профессиональный праздник чтит всех ученых и преподавателей истории по всему миру, а также отмечает важную роль истории как науки в общественной жизни и построении будущего.
День рождения стиральной машины отмечается 28 марта, поскольку именно в этот день был запатентован ее прототип. Изобретатель Джеймс Кинг в 1851 году запатентовал свое изобретение, которое впоследствии путем усовершенствования и эволюции превратилось в современную стиральную машину.
Народные приметы
По народным верованиям в этот день:
- дождь означает богатый урожай;
- если гуси и лебеди купаются в ручьях – будут дожди;
- туман утром предсказывает богатый урожай овощей и фруктов;
- яркий закат обещает сухую погоду на несколько дней.
В народе считалось плохой идеей рассказать в этот день кому-то свой секрет. Тогда удержать его не удастся и узнают все.
Что нельзя делать 28 марта
Запрещено употреблять алкоголь, спорить и ссориться. Продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца. Нельзя также устраивать вечеринки и очень громко развлекаться.