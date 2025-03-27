Усе про 28 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити
Яке церковне свято завтра, 28 березня
Завтра, 28 березня, за новим календарем в Україні церква вшановує преподобного Іларіона Нового Пелікітського, преподобного Стефана Чудотворця Триглійського, мученика Бояна – князя Болгарського, преподобномученика Євстратія Києво-Печерського.
Преподобний Євстратій народився у Києві у заможній родині в XI столітті. Дорослим юнак обрав чернече життя роздавши свій спадок убогим. Багато років Євстратій провів у Печерському монастирі. Аж поки не напали поляни на Київ, тоді ченця разом з іншими відвезли в Корсунь і віддали у рабство господарю.
Господар змушував своїх рабів зректися Христа і через це морив голодом. Багато рабів померли, а Євстратій, маючи звичку постувати, вижив. Тоді його розіп’яли на хресті, а господар власноруч проткнув святого списом. Мощі преподобного Євстратія зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.
Преподобний Іларіон Новий за чернечі подвиги й ревне служіння Господу був призначений ігуменом Пелікітського монастиря. В 754 році під час іконоборства до монастиря увірвалися воїни. Іларіон був убитий разом з багатьма іншими ченцями. Преподобний залишив по собі духовні твори та настанови.
Преподобний Стефан Чудотворець з ранньої юності служив Господу й за вірність був поставлений настоятелем Триглійского монастиря. За часів іконоборства ігумен був заарештований та відправлений в ув’язнення. Скоро святий помер від виснаження та хвороб.
Болгарський князь Боян – вважається першим болгарським святим. Боян був рідним братом правителя хана Маламира. Але його брат не поділяв віри у Христа і вимагав від Бояна зректися Бога. За відмову хан наказав стратити брата. Мученик Боян шанується усіма православними.
Іменини та день ангела 28 березня
За новоюліанським календарем 28 березня іменини святкують Стефан, або Степан, Іларіон та Євстратій. Всі імена походять з грецької мови.
Ім’я Стефан перекладається як "діадема", або "вінок". Іларіон також походить з Греції й означає "веселий". Євстратій трактується як "хороший воїн".
Міжнародне свято у цей день
Всесвітній день історика відзначає міжнародна спільнота 28 березня. Професійне свято має на меті вшанувати всіх науковців та викладачів історії у всьому світі, а також відзначити важливу роль історії як науки в суспільному житті та побудові майбутнього.
День народження пральної машини відзначається 28 березня, тому що саме в цей день був запатентований її прототип. Винахідник Джеймс Кінг у 1851 році запатентував свій винахід, що згодом шляхом вдосконалення та еволюції перетворився на сучасну пральну машину.
Народні прикмети
За народними віруваннями цього дня:
- дощ означає багатий урожай;
- якщо гуси і лебеді купаються в струмках – будуть дощі;
- туман зранку віщує багатий урожай овочів та фруктів;
- яскравий захід сонця передбачає суху погоду на кілька днів.
В народі вважалося поганою ідеєю розказати цього дня комусь свій секрет. Тоді втримати його не вдасться й знатимуть усі.
Що не можна робити 28 березня
Заборонено вживати алкоголь, сперечатися та сваритися. Триває Великий піст, тож не можна їсти продукти тваринного походження: м’ясо, молоко, яйця. Не можна також влаштовувати вечірки та дуже голосно розважатись.