Усе про 28 березня: яке свято, день ангела та що не можна робити

Свято 28 березня / Фото: Pixabay

Яке церковне свято завтра, 28 березня

Завтра, 28 березня, за новим календарем в Україні церква вшановує преподобного Іларіона Нового Пелікітського, преподобного Стефана Чудотворця Триглійського, мученика Бояна – князя Болгарського, преподобномученика Євстратія Києво-Печерського.

Преподобний Євстратій народився у Києві у заможній родині в XI столітті. Дорослим юнак обрав чернече життя роздавши свій спадок убогим. Багато років Євстратій провів у Печерському монастирі. Аж поки не напали поляни на Київ, тоді ченця разом з іншими відвезли в Корсунь і віддали у рабство господарю.

Господар змушував своїх рабів зректися Христа і через це морив голодом. Багато рабів померли, а Євстратій, маючи звичку постувати, вижив. Тоді його розіп’яли на хресті, а господар власноруч проткнув святого списом. Мощі преподобного Євстратія зберігаються у Ближніх печерах Києво-Печерської лаври.

Преподобний Іларіон Новий за чернечі подвиги й ревне служіння Господу був призначений ігуменом Пелікітського монастиря. В 754 році під час іконоборства до монастиря увірвалися воїни. Іларіон був убитий разом з багатьма іншими ченцями. Преподобний залишив по собі духовні твори та настанови.

Преподобний Стефан Чудотворець з ранньої юності служив Господу й за вірність був поставлений настоятелем Триглійского монастиря. За часів іконоборства ігумен був заарештований та відправлений в ув’язнення. Скоро святий помер від виснаження та хвороб.

Болгарський князь Боян – вважається першим болгарським святим. Боян був рідним братом правителя хана Маламира. Але його брат не поділяв віри у Христа і вимагав від Бояна зректися Бога. За відмову хан наказав стратити брата. Мученик Боян шанується усіма православними.

Який день ангела 28 березня / Фото: Pixabay

Іменини та день ангела 28 березня

За новоюліанським календарем 28 березня іменини святкують Стефан, або Степан, Іларіон та Євстратій. Всі імена походять з грецької мови.

Ім’я Стефан перекладається як "діадема", або "вінок". Іларіон також походить з Греції й означає "веселий". Євстратій трактується як "хороший воїн".

Міжнародне свято у цей день

Всесвітній день історика відзначає міжнародна спільнота 28 березня. Професійне свято має на меті вшанувати всіх науковців та викладачів історії у всьому світі, а також відзначити важливу роль історії як науки в суспільному житті та побудові майбутнього.

День народження пральної машини відзначається 28 березня, тому що саме в цей день був запатентований її прототип. Винахідник Джеймс Кінг у 1851 році запатентував свій винахід, що згодом шляхом вдосконалення та еволюції перетворився на сучасну пральну машину.

Народні прикмети

За народними віруваннями цього дня:

дощ означає багатий урожай;

якщо гуси і лебеді купаються в струмках – будуть дощі;

туман зранку віщує багатий урожай овочів та фруктів;

яскравий захід сонця передбачає суху погоду на кілька днів.

В народі вважалося поганою ідеєю розказати цього дня комусь свій секрет. Тоді втримати його не вдасться й знатимуть усі.

Що не можна робити 28 березня

Заборонено вживати алкоголь, сперечатися та сваритися. Триває Великий піст, тож не можна їсти продукти тваринного походження: м’ясо, молоко, яйця. Не можна також влаштовувати вечірки та дуже голосно розважатись.